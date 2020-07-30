Запросы на индийские фармсубстанции выросли на фоне ухода покупателей из Китая

По мнению аналитиков, спрос на индийские фармсубстанции растет на фоне угрозы перебоев поставок со стороны Китая. Среди преимуществ производителей из Индии они отмечают большое число производств, одобренных американским регулятором.

Индийские производители нефасованных препаратов сообщили о росте запросов со стороны глобальных клиентов, которые стремятся уменьшить свою зависимость от поставок из Китая. Об этом сообщает The Economic Times со ссылкой на отчет рейтингового агентства India-Ra, входящего в Fitch Group.

Однако Индия и другие страны по-прежнему в большой степени зависят от активных фармацевтических субстанций (АФС), которые производятся в Китае. Как отмечает издание, в последние два месяца индийские фармацевтические компании наблюдали резкий рост спроса на основные препараты, используемые при лечении COVID-19.

Заместитель директора India-Ra Кришнанатх Мунде (Krishnanath Munde) считает, что индийские поставщики АФС показывают такие преимущества, как лучшее управление запасами и упор на непрерывность цепочки поставок. Кроме того, в Индии находится самое большое количество одобренных FDA производств АФС, поэтому страна остается важной частью глобального канала поставок, отметил эксперт.

По словам Мунде, чувствительность к ценам среди производителей готовых лекарственных форм снижается, что происходит на фоне растущей угрозы перебоев с поставками из Китая. При этом компании сейчас меняют стратегии закупок: уходят из Китая или ищут альтернативных поставщиков АФС.

Анастасия Теслина

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