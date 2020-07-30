ФТС признала проблемы с таможенным оформлением подлежащих обязательной маркировке лекарств

Федеральная таможенная служба признала отсутствие нормативной базы, которая необходима для определения кодов ТН ВЭД ЕАЭС лекарственных средств, подлежащих обязательной маркировке. Вопрос ввоза в Россию импортных препаратов после запуска ЕГИС МДЛП по-прежнему остается открытым.

Перечень кодов ТН ВЭД ЕАЭС для лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке, законодательно не определен. Федеральная таможенная служба прорабатывает с Минпромторгом и Минздравом России предложения по внесению соответствующих изменений в нормативную правовую базу. Об этом говорится в письме начальника Главного управления таможенного контроля после выпуска товаров Валерия Селезнева, которое опубликовано на сайте «Виртуальная таможня».

ТН ВЭД ТС (с 2017 года ТН ВЭД ЕАЭС) – классификатор, который используется для проведения таможенных операций специалистами по таможенному оформлению и сотрудниками таможенных органов. Отсутствие перечня кодов для лекарств, подлежащих обязательной маркировке, означает, что проблема, озвученная Ассоциацией международных фармпроизводителей (AIPM) почти месяц назад, по-прежнему не решена.

Екатерина Погонцева

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