LGM Pharma приобретает контрактное подразделение Nexgen Pharma

Американская компания LGM Pharma объявила о приобретении подразделения Nexgen Pharma, компании по разработке рецептур и контрактному производству лекарственных средств. Сделка позволит объединить мировое лидерство LGM Pharma в области поставок, дистрибуции и управления цепочками поставок активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) с комплексными услугами Nexgen Pharma по контрактной разработке и производству лекарственных средств (CDMO). Финансовая сторона сделки не разглашается.

Объединенная компания, которая будет называться LGM Pharma, обладает всеми возможностями, необходимыми для того, чтобы помочь клиентам фармацевтической и биотехнологической промышленности ускорить и оптимизировать процесс разработки новой продукции, начиная с ранних этапов НИОКР и клинических разработок и заканчивая производством, подачей заявок в регулирующие органы, коммерциализацией и дистрибуцией.

Возможности Nexgen Pharma в значительной степени дополняют основные направления деятельности и опыт компании LGM Pharma. Компания специализируется на разработке и производстве твердых, порошковых, полутвердых и жидких форм лекарственных препаратов.

Это приобретение переводит производственные и складские мощности Nexgen, а также сотрудников в Калифорнии и Техасе в LGM Pharma, помимо этого в компанию вольются сотрудники, занимающиеся разработкой рецептур, лабораторией и опытным производством в Колорадо. В общей сложности компания LGM Pharma насчитывает 150 сотрудников и обладает более 9 тысяч кв. метров полностью оборудованных помещений. Объединенная клиентская база получит доступ к расширенному спектру регуляторных услуг, а также экспертную поддержку при подаче заявок ANDA и NDA.

gmpnews