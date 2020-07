Разработаны Положения о лицензировании деятельности по производству и обслуживанию медтехники LGM Pharma приобретает контрактное подразделение Nexgen Pharma » Компания BNC Korea начала экспортировать ботулинический токсин Компания BNC KOREA. INC., (генеральный директор Чой Ван Гю (Choi WanGyu)) зарегистрированная на KOSDAQ и получившая признание в стране и за рубежом в качестве производителя филлеров и мезотерапевтических препаратов с использованием гиалуроновой кислоты (ГК), разработала собственный продукт ботулинического токсина «BIENOX» и сообщила, что в июне месяце, первая экспортная отгрузка прошло удачно. BNC KOREA. INC. получила лицензию на экспорт продуктов ботулинического токсина от Министерства по безопасности пищевых продуктов и лекарств (Ministry of Food and Drug Safety — KMFDS) в январе и в настоящее время проводит клинические испытания 1 и 2 фазы, которое началось во второй половине прошлого года. Сообщается, что компания планирует завершить клинические испытания 1 и 2 фазы в этом году и немедленно подать заявку на проведение клинического испытания 3 фазы. Ожидается, что помимо лицензии на внутренние продажи, BNC KOREA. INC. добавит более 3 млрд вон (приблизительно 2,5 млн долларов) продаж ботулинического токсина в этом году только за счет экспорта за рубеж. Имея существующие флагманские продукты, такие как наполнители и линейку продукции для мезотерапии, а также дермакосметический бренд I.st для использования в больницах, BNC KOREA. INC. запустила производство ботулинического токсина в октябре прошлого года, завершив линейку для трех областей рынка, а именно, медицинских приборов, функциональной косметики и специальных лекарств, и, соответственно, планирует увеличить продажи за счет запуска новой продукции и взаимодействия с существующими наполнителями на зарубежных рынках. В настоящее время BNC KOREA. INC. производит раствор ботулинического токсина на заводе в городе Тэгу, где находится головной офис компании. Но этими мощностями трудно удовлетворить даже внутренний спрос, о которых в данный момент идут переговоры с партнерами внутри страны. BNC KOREA. INC. добавила, что рассчитывает производить более 4 млн флаконов в год на новом GMP сертифицированном фармацевтическом заводе в городе Седжоне, завершение строительства которого планируется к сентябрю 2020 года. О компании BNC KOREA. INC. BNC KOREA. INC. была основана в 2007 году и является венчурной компанией, специализирующейся на биоматериалах. Компания стремится возглавить следующее поколение корейской биотехнологии, что также отображается в самом названии компании — BNC (Biotechnology Next Challenge). С момента её основания компания вела исследования и разработки в течении многих лет, на основании чего, в 2012 году успешно произвела и запустила отечественный наполнитель «CUTEGEL» на основе гиалуроновой кислоты. А также, первой в стране разработала антиадгезионный гель «Hibarry» на основе ГК. Успешно запустила производство имплантата, на основе коллагена «GentaQ», для защиты ран на местах операции. Компания была зарегистрирована в KONEX в 2015 году и прошла регистрацию на рынке KOSDAQ 3 декабря 2019 года. gmpnews