Эксперты ожидают сложности при работе в системе маркировки лекарств и после октября

Маркировка лекарственных средств — трудозатратная процедура для всей товаропроводящей цепи. Если кто-то один ошибся, страдают все. Рынок еще довольно долго будет лихорадить в связи с неготовностью участников МДЛП, и ждать стабилизации ситуации к октябрю этого года не следует, считают эксперты.

Маркировка лекарственных препаратов не заканчивается нанесением кода на упаковку. Это очень трудозатратная процедура для всех участников товаропроводящей цепи. Несмотря на это, откладывать запуск системы МДЛП не имеет смысла. Такое мнение высказал коммерческий директор ЦВ «Протек» Борис Попов во время виртуального фармацевтического марафона, который 30 июля провела Advantix Pharma.

«Маркировка — это колоссальная нагрузка для IT-департамента, — рассказал Попов. — Мы вынуждены отложить все наши задачи, связанные с развитием, и заниматься только МДЛП. Мы должны построить отказоустойчивую систему, в которой ничто не будет тормозить движение препаратов».

По словам Попова, рынок еще довольно долго будет лихорадить, и ждать, что к октябрю ситуация нормализуется, не следует. Вместе с тем откладывать запуск ЕГИС МДЛП «уж точно не стоит». По мнению эксперта, чем больше участники отрасли говорят о своей неготовности к маркировке, тем больше вопросов возникает у регуляторов о прозрачности рынка.

Екатерина Погонцева

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