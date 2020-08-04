Правительство США закупит 100 млн доз вакцины-кандидата от Sanofi и GSK на $2,1 млрд

Соглашение заключено с Министерством здравоохранения и социальных служб США (HHS) и Минобороны США на вакцинирование 50 млн человек (по 2 дозы на человека). Цена вакцинации 1 человека обойдется государству в 42$, поставки должны начаться в начале 2021 года. Правительство США также может приобрести до 500 млн дополнительных доз. Соглашение заключено с Министерством здравоохранения и социальных служб США (HHS) и Минобороны США на вакцинирование 50 млн человек (по 2 дозы на человека). Цена вакцинации 1 человека обойдется государству в 42$, поставки должны начаться в начале 2021 года. Правительство США также может приобрести до 500 млн дополнительных доз.

Помимо США, контракт с компаниями на 60 млн доз заключила и Великобритания, финансовые условия сделки не разглашаются.

Ожидается, что КИ вакцины-кандидата I-II фазы начнется в сентябре 2020, III фаза – к концу 2020 года. Если данные окажутся положительными, компании могут запросить одобрение регулирующих органов США в первой половине 2021 года. Параллельно Sanofi и GSK наращивают производственные мощности, чтобы производить до одного миллиарда доз в год по всему миру.

Фармкомпании также планируют участвовать в программе-инициативе Access to COVID‐19 Tools (ACT) Accelerator в 2021-2022 – международном сотрудничестве лидеров правительств, организаций здравоохранения и благотворительных организаций для ускорения разработки, производства и доступа к тестам на COVID-19, лечению и вакцинам.

В июне 2020 года, Sanofi расширила соглашение с американской биотехнологической компнаией Translate Bio, объявив, что инвестирует 610 млн евро в модернизацию двух своих французских заводов для разработки и производства вакцин. Таким образом, рассчитывается обеспечить ежегодную производственную мощность от 90 до 360 млн доз.

Помимо Sanofi и GSK, c США заключили контракт Pfizer и BioNTech на 100 млн доз вакцины BNT162 стоимостью $1,95 млрд (при условии успешной регистрации вакцины), в Великобританию эти компании поставят 30 млн доз, а в Японию –120 млн доз. Финансовые условия сделок с Японией и Великобританией не разглашаются.

По цене в $25–30 за дозу и, соответственно, $50–60 за курс намерена продавать свою вакцину против коронавируса компания Moderna. Речь идет о США и других странах с высоким уровнем дохода, приоритетных для Moderna. Обозначенная цена выше, чем у ближайших конкурентов: по расчетам аналитиков, Pfizer и его немецкий партнер BioNTech заключили предварительное соглашение с американским правительством о поставке вакцины по цене за $19,5 за дозу, а AstraZeneca подписала договор с Нидерландами, Германией, Францией и Италией при стоимости дозы на уровне $3-4.

Пока ни одна вакцина против COVID-19 не зарегистрирована. В начале июля 2020 года в ВОЗ говорили, что в мире разрабатывается 141 вакцина от COVID-19.

Sanofi – глобальная фармкомпания со штаб-квартирой в Париже. В более чем 100 подразделениях компании работают свыше 100 тысяч сотрудников. Основной портфель Sanofi состоит из оригинальных вакцин, инсулинов и препаратов для лечения орфанных и эндокринных заболеваний. Консолидированная выручка компании за 2019 год составила 36,1 млрд евро, чистая прибыль – 2,8 млрд евро.

GSK – британская фармкомпания, образованная в 2000 году путем слияния компаний Glaxo Wellcome и SmithKline Beecham. Основные производственные мощности сконцентрированы в Великобритании, Испании, Ирландии, США и Сингапуре. Направления деятельности компании: респираторные заболевания, онкология, ВИЧ/СПИД, диабет, психические расстройства, профилактика инфекционных заболеваний. Выручка компании за 2019 год составила $5,91 млрд.