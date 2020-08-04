Индийские власти ограничат импорт субстанций из Китая

В целях стимулирования местных производителей власти страны рассматривают вопрос о повышении импортных таможенных пошлин на продукцию из КНР. На данный момент индийские компании импортируют из Китая 68% активных фармсубстанций (АФС) для производства лекарственных препаратов.

В настоящее время Индия импортирует из Китая 68% необходимых АФС. При этом страна закупает 90% субстанций для производства антибиотиков. Даже АФС для производства лекарственных препаратов из Национального перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств Индии (NLEM) импортируются из Китая, пишет Business Today.

Центральное правительство Индии принимает меры по достижению страной независимости в ряде отраслей промышленности, включая фармацевтическую. В связи с этим Департамент фармацевтической продукции (DoP) планирует повысить таможенные пошлины на импортируемые фармсубстанции на 10—15%,

Власти рассматривают вопрос об установлении ввозных таможенных пошлин на активные фармсубстанции на уровне 20—25% вместо существующих 10%. Таким образом индийское правительство планирует стимулировать местное производство.

Помимо этого, власти выделили 13,3 млн долл. для индийских компаний на строительство предприятий по производству 41 продукта, в т.ч. 53 жизненно важных субстанций, поставки которых зависят от Китая.

Илья Дугин

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