Голикова поручила упростить получение наркосодержащих препаратов для паллиативных пациентов

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минздраву России упростить процедуру получения наркотических и психотропных лекарственных препаратов для паллиативных пациентов.

Заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова поручила Минздраву внести изменения в правила отпуска наркотических и психотропных лекарственных препаратов и в порядок назначения наркотических и психотропных лекарственных препаратов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на протокол заседания Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, который состоялся 28 июля.

«В целях устранения избыточных административных барьеров, снижающих доступность наркотических и психотропных лекарственных препаратов для применения в медицинских целях, внести изменения в правила отпуска наркотических и психотропных лекарственных препаратов и в порядок назначения наркотических и психотропных лекарственных препаратов, утвержденные приказами Минздрава России от 11 июля 2017 г. № 403н и от 14 января 2019 г. № 4н, исключив из них требование о наличии у представителя пациента доверенности на получение рецепта и на отпуск ему наркотических и психотропных лекарственных препаратов в связи с невозможностью ее оформления инкурабельными (неизлечимыми. — Прим. ТАСС) больными на завершающем этапе жизни», — говорится в документе.

Кроме того, Минздрав до 15 декабря 2020 года должен внести изменения в порядок назначения и выписки лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания, исключив из него требования о включении в акт об уничтожении требований-накладных для получения наркотических средств и психотропных веществ избыточных сведений. Минздрав совместно с руководителями органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья граждан также должен обеспечить контроль за организацией выписки рецептов на наркотические и психотропные лекарственные препараты в медицинских организациях государственной системы здравоохранения и субъектов, оказывающих медицинскую помощь по профилю «Онкология».

Голикова также поручила доработать проект постановления правительства, устанавливающий порядок комиссионной фиксации факта утраты наркотических и психотропных лекарственных препаратов, с учетом того, что поступление в нелегальный оборот наркотических и психотропных лекарственных препаратов, по неосторожности утраченных медицинским работником при исполнении должностных обязанностей, не должно повлечь за собой привлечение медицинского работника к уголовной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 228.2 Уголовного кодекса РФ.

В январе Президент России Владимир Путин поручил освободить медиков от уголовного наказания за неумышленную утрату лекарств.

Фото: government.ru

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