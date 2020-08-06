Самарские предприниматели инвестируют 1,6 млрд рублей в производство нитриловых перчаток в Астрахани

«Самарский завод медицинских изделий» (СЗМИ) построит завод по производству одноразовых смотровых нитриловых перчаток на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Лотос» в Астраханской области. Предполагаемая мощность предприятия оценивается в 445 млн пар перчаток в год. Ожидается, что завод приступит к работе в 2021 году. Объем инвестиций в проект оценивается в 1,6 млрд рублей. «Самарский завод медицинских изделий» (СЗМИ) построит завод по производству одноразовых смотровых нитриловых перчаток на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Лотос» в Астраханской области. Предполагаемая мощность предприятия оценивается в 445 млн пар перчаток в год. Ожидается, что завод приступит к работе в 2021 году. Объем инвестиций в проект оценивается в 1,6 млрд рублей.

Инициатором выступает ООО «Самарский завод медицинских изделий», реализующий аналогичный проект на территории ОЭЗ «Тольятти». «Мы собираемся построить в Астраханской области завод по производству одноразовых смотровых нитриловых перчаток полного цикла, мощностью 445 млн пар в год. Это будет второй подобный проект в России – первый мы запускаем в Самаре. В производстве будет использовано современное оборудование и технологии мирового уровня», – рассказал генеральный директор СЗМИ Александр Земсков.

Проект был одобрен участниками экспертного совета ОЭЗ «Лотос», предполагается, что на производстве будет создано 100 новых рабочих мест. Оператором проекта станет компания ООО «Астраханский завод медицинских изделий». По данным СПАРК-Интерфакс, юрлицо зарегистрировано в мае 2020 года, им на паритетных началах владеют Андрей Варюшин и Александр Леонов. Финансовые показатели компании не раскрываются.

В свою очередь, ООО «СЗМИ» основано в 2016 году предпринимателем Алексеем Туренко, у которого уже был опыт работы на рынке медизделий – он владеет поставщиком расходных материалов ООО «Медитек». Параллельно Туренко занимался инвестпроектом на территории ОЭЗ: в начале 2018 года он привлек в качестве партнеров известных самарских предпринимателей Андрея Варюшина и Александра Леонова, которым в СЗМИ достались доли по 35%.

В 2019 году банк ВТБ выдал СЗМИ два льготных кредита на общую сумму 300 млн рублей со сроком погашения от двух до пяти лет.

В начале 2020 года Туренко вышел из проекта, а Андрей Варюшин и Александр Леонов консолидировали доли в проекте до 60% и 40% соответственно.

Предприятие создается на территории ОЭЗ «Тольятти», общий объем инвестиций оценивается в 360 млн рублей. Мощность производства составит 108 млн пар медицинских перчаток в год. Предполагается, что в тестовом режиме производственная линия заработает уже в 2020 году.