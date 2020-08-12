Израильская RedHill испытывает новый препарат для лечения COVID-19

Пероральный препарат opaganib, обладающий противоопухолевой, противовоспалительной и противовирусной активностью, вскоре может быть представлен RedHill как потенциальное средство для лечения COVID-19. В настоящее время он проходит клинические исследования.

Как отметил операционный директор израильской фармкомпании RedHill Галаад Рэдей, opaganib уже показал многообещающие результаты в рамках программы «сочувственного применения» у пациентов Медицинского центра «Шаарей Цедек» с тяжелой формой COVID-19 в Иерусалиме, пишет The Jerusalem Post.

По его словам, из группы, получавшей препарат, ни одному человеку в дальнейшем не понадобилась искусственная вентиляция легких, в то время как из группы, где терапия opaganib не проводилась, на аппарат ИВЛ была переведена треть пациентов. Галаад Рэдей отметил, что противовирусные свойства препарата были выявлены еще до пандемии COVID-19. Его исследования проводились для борьбы с лихорадкой Эбола.

В компании надеются, что дополнительные данные по препарату, необходимые для получения разрешения на его экстренное применение, будут получены в результате еще двух исследований в США и ряде других стран. В настоящее время RedHill осуществляет набор 270 пациентов в нескольких странах, в т.ч. в Бразилии и России. В ходе исследования пациенты будут получать препарат дважды в сутки – утром и вечером. Затем они будут находиться под наблюдением медиков в течение месяца. В RedHill подчеркивают, что именно пероральная форма препарата позволит в дальнейшем применять его у пациентов с COVID-19 средней степени тяжести до госпитализации.

Илья Дугин

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