Компания «Пульс» продолжает активно развивать направление 3pl

«ФК Пульс» и ГК «АСНА» в июле достигли договоренности о начале работы в рамках 3pl еще в трех региональных компаниях «Пульс»: в Новосибирске, Казани и Ярославле.

«Благодаря слаженным действиям сотрудников «Пульс Новосибирск», команды 3pl «ФК Пульс» и сотрудников АСНА в июле удалось подготовить склад, принять, разместить товар и сделать первые отгрузки адресатам», – отметила руководитель проекта Елена Коробкина.

У сотрудников филиала «Пульс Казань» есть опыт работы с 3pl-технологией, филиал уже оказывает логистические услуги для АС «Планета Здоровья», сейчас он готов к приемке товара от АСНА. Впервые в истории компании на территории одного складского комплекса «Пульс Казань» и в одной учетной системе будут синхронно функционировать три физически отдельных склада: склад «ФК Пульс», склад 3pl «Планета Здоровья» и склад АСНА. Для команды проекта 3pl и департамента логистики «ФК Пульс» это будет хорошая проверка на стабильность и масштабируемость разработанной технологии, подчеркивают в компании.

Параллельно готовится к запуску проект в Ярославле. Первые отгрузки в этот филиал совместно с логистами АСНА планируются на 3-ю декаду августа.

Технически процесс обучения сотрудников в регионах проводится по хорошо налаженной схеме: члены рабочей группы ЦК координируют действия коллег из филиала дистанционно, сообщили в «ФК Пульс». Кроме того, офис-менеджеры и руководители складов, ранее освоивших все тонкости процесса, консультируют коллег, присоединившихся к проекту.

Источник: «ФК Пульс»

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