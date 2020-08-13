Структура «РТ-Инвест» претендует на статус оператора по обращению с медотходами в Московской области

ООО «Дмитровский МПК», входящее в структуру «Ростеха» «РТ-Инвест», может на 15 лет взять в управление службу утилизации медицинских и биологических отходов в Московской области. Об этом гвоорится в законопроекте, внесенным сенатором Алексеем Русских в Госдуму. «РТ-Инвест» обещает вложить в создание централизованной системы по медотходам в регионе более 5 млрд рублей. ООО «Дмитровский МПК», входящее в структуру «Ростеха» «РТ-Инвест», может на 15 лет взять в управление службу утилизации медицинских и биологических отходов в Московской области. Об этом гвоорится в законопроекте, внесенным сенатором Алексеем Русских в Госдуму. «РТ-Инвест» обещает вложить в создание централизованной системы по медотходам в регионе более 5 млрд рублей.

Законопроект предлагает утвердить эксперимент по организации и осуществлению централизованного обращения с медицинскими и биологическими отходами в области на период с начала 2021 года по конец 2035 года. Эксперимент предполагает, что система обращения с этим типом отходов будет централизована – то есть, подчинена территориальной схеме обращения с этим видом отходов, которую утвердит правительство Московской области, и будет управляться оператором, с которым регион заключит соглашение.

Исполнить эту роль, считают авторы проекта документа, сможет ООО «Дмитровский МПК». Эта компания, по данным СПАРК-Интерфакс, принадлежит ООО «УК Региональный оператор», совладельцами которого в свою очередь являются входящее в «РТ-Инвест» ООО «РТ Инвест-Финанс» и ООО «Эко-Инвест». 100% долей последнего – в ЗПИФ «Чистая Россия».

Согласно законопроекту, собственники отходов будут обязаны заключить с регоператором договоры. А тот разработает инвестиционную программу по строительству объектов для обращения с отходами.

Эксперимент предписывается проводить в четыре этапа, временные рамки которых определит правительство Московской области. На первом этапе будет централизовано обращение с медицинскими отходами в государственных медучреждениях, на втором – в частных клиниках, на третьем к новой системе подключат работу с биологическими отходами, на четвертом – с отходами от физлиц и животных вне системы здравоохранения и ветеринарии.

В законопроекте указано, что Московская областная дума может принять решение о распространении в отношении медотходов класса «А» в регионе режима обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), в этом случае медотходами будет заниматься региональный оператор по обращению с ТКО. Крупнейшим регоператором по обращению с ТКО в Московской области является «дочка» «Ростеха» «РТ-Инвест». На отходы класса «А» – это, по сути, образующиеся в больницах бытовые отходы – приходится наибольшая доля медотходов.

«Дмитровский МПК» входит в группу «РТ-Инвест», сообщили Vademecum в компании: как и другие предприятия группы, «Дмитровский МПК» будет реализовывать комплексную систему обращения с отходами, тем более что в районах, где сейчас работают региональные операторы «РТ-Инвеста», они в том числе обслуживают медучреждения – пока только в части коммунальных отходов. «На создание централизованной и безопасной отрасли обращения с медицинскими отходами потребуется более 5 млрд рублей. Всего объем нашей инвестиционной программы составит более 180 млрд рублей», – указали в пресс-службе. На предприятия, входящие в «РТ-Инвест», как рассчитывают в компании, к 2022 году будут поступать 70% отходов от общего объема Московского региона – это более 7 млн тонн в год. За два года компания вложила в строительство современной инфраструктуры более 25 млрд рублей.

Ежегодно в Московской области образуется более 100 тысяч тонн медицинских отходов, а с учетом мусора, поступающего из Москвы, этот объем может превышать 300 тысяч тонн, говорится в пояснительной записке к документу. Тарифного регулирования в этой сфере нет, поэтому неоткуда взяться и инвестициям в создание системы по утилизации такого типа мусора. Это влечет за собой экологические и эпидемиологические риски.

С 2008 года медотходы были исключены из главного отраслевого закона ФЗ-89 «Об отходах производства и потребления», лицензия для обращения с ними не требуется. Вся сфера обращения с медицинскими отходами с 2010 года регулируется СанПином «Санитарно‑эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». Медотходы в СанПине поделены на пять классов.

Алексей Русских в 2019 году вносил в Госдуму документ, предлагающий вернуть на федеральном уровне медицинские отходы в ФЗ-89, но утвержден он не был.

Тема обращения с медицинскими отходами приобрела особую актуальность в связи с распространением коронавирусной инфекции и введением в ряде регионов масочного или масочно-перчаточного режима, что увеличило объем таких отходов. Российское отделение «Гринпис» в мае 2020 года обратилось в Роспотребнадзор с просьбой создать национальную систему сбора медотходов, иначе, выбрасывая использованные маски и перчатки в обычные урны, население только способствует распространению инфекции. В июле проблемой обещал заняться зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Фото: vkrf.ru

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