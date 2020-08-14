Вьетнам закупит до 150 млн доз российской вакцины против COVID-19

Вьетнамские власти заключили соглашение о покупке у России до 150 млн доз вакцины от коронавируса на фоне всплеска заболевания на популярном туристическом курорте. Минздрав страны не уточняет сроки поставки и контрактную стоимость вакцины. Однако известно, что часть поставок будет осуществлена бесплатно.

Правительство Вьетнама подписало соглашение о приобретении российской вакцины против коронавирусной инфекции после новой вспышки заболевания в конце июля. До этого в стране не было зарегистрировано новых случае заболевания в течение нескольких месяцев, сообщает Reuters со ссылкой на заявление государственного телевидения страны VTV.

По информации газеты Tuoi Tre, соглашение подписано на 50–150 млн доз вакцины, часть из которых Вьетнам получит бесплатно. В Минздраве Вьетнама не уточнили сроки поставки и цену российской вакцины

Одновременно Вьетнам продолжит работу над собственной вакциной, которая, предположительно, будет доступна к концу 2021 года.

Вьетнам принял всесторонние меры по сдерживанию вспышки SARS-CoV-2. В стране проводилось массовое тестирование, отслеживались контакты инфицированных и был введен карантин. Сейчас власти страны пытаются взять под контроль очаги заболеваемости в разных частях страны после вспышки на куроте в Дананге 25 июля. По официальным данным, во Вьетнаме заболели 911 человек, из которых 21 скончался. Как отметил премьер-министр страны Нгуен Суан Фук, риск распространения заболевания очень высок.

Илья Дугин

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