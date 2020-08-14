Европа закупает первую партию вакцин AstraZeneca против COVID-19

Европейская комиссия заключила первое соглашение на закупку 300 млн доз вакцины AstraZeneca против COVID-19 с возможностью дозакупки еще 100 млн от имени стран — членов ЕС. Об этом говорится на официальном сайте ЕК.

Урсула фон дер Ляйен, президент Еврокомиссии, объявила: «Интенсивные переговоры Европейской комиссии продолжают приносить результаты. Сегодняшнее соглашение является первым краеугольным камнем в реализации стратегии Европейской комиссии в отношении вакцин. Эта стратегия позволит нам предоставлять будущие вакцины европейцам, а также нашим партнерам в других странах мира.»

В своем твиттере Урсула фон дер Ляйен отметила «Мы выполняем свои обещания. @EU_Commission заключила первый договор на закупку до 400 млн доз будущего @AstraZeneca вакцины против COVID-19. Мы стремимся защитить здоровье европейцев и наших глобальных партнеров»

gmpnews