Чистая прибыль курганского «Синтеза» в первом полугодии 2020 г. составила 752,9 млн рублей

Выручка фармпроизводителя за первое полугодие 2020 года увеличилась на 42% год-к-году до 6,767 млрд рублей.

Курганское предприятие ОАО «Синтез» опубликовало финансовые результаты за 6 месяцев 2020 года.

Выручка фармпроизводителя за первое полугодие 2020 года увеличилась на 42% год-к-году до 6,767 млрд рублей. Чистая прибыль достигла 752,9 млн рублей, что на 23% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Экспортные продажи выросли на 36% год-к-году, превысив 1 млрд рублей.

«Первое полугодие 2020 года было очень напряженным для предприятий фармацевтической отрасли в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Но мы смогли оперативно нарастить производство необходимых лечебным учреждениям страны препаратов – в портфеле «Синтеза» есть 14 МНН из рекомендаций Минздрава по лечению COVID-19 – и обеспечить бесперебойные поставки в разные регионы России, – рассказывает Президент ОАО «Синтез» Рустем Муратов. – В результате в первом полугодии 2020 года продажи компании в госпитальном сегменте выросли в два раза (+ 104%) год-к-году в денежном выражении».

Объем вторичных продаж в розничном сегменте вырос на 34,2% год-к-году. Лидерами продаж стали анальгетик «Ибупрофен» и противовоспалительное средство «Диклофенак».

Напомним, что ОАО «Синтез» выпускает около 300 млн упаковок лекарственных средств в год. Компания является лидером рынка по производству антибиотиков среди отечественных производителей. Более 35% продукции производится из собственных фармацевтических субстанций.

gmpnews