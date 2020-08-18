В ЮАР стартовала вторая фаза испытаний вакцины от COVID-19 компании Novavax

Это будет рандомизированное слепое плацебо-контролируемое клиническое исследование

Компания Novavax, Inc. объявила о начале клинических испытаний 2b фазы в Южной Африке (ЮАР) для оценки эффективности кандидатной вакцины NVX-CoV2373 от COVID-19. Клиническое исследование частично финансируется за счет гранта в 15 млн долларов, предоставленного Фондом Билла и Мелинды Гейтс. NVX-CoV2373 состоит из стабильного префузионного белка, полученного с использованием запатентованной нанотехнологии компании, и включает в себя запатентованный адъювант Novavax — Matrix‑M™.

«В связи с тем, что Южная Африка переживает зимний всплеск заболевания COVID-19, это важное клиническое испытание 2b фазы может обеспечить раннее определение эффективности, наряду с дополнительными данными по безопасности и иммуногенности для NVX-CoV2373», — сказал Грегори М. Гленн (Gregory M. Glenn), президент по исследованиям и разработкам компании Novavax.

Рандомизированное слепое плацебо-контролируемое клиническое испытание NVX-CoV2373 будет включать в себя две группы участников. Одна группа из 2665 здоровых взрослых людей оценит эффективность, безопасность и иммуногенность кандидатной вакцины. Вторая группа из 240 ВИЧ-положительных взрослых людей оценит безопасность и иммуногенность препарата. Это позволит провести оценку вакцины среди разнообразной, репрезентативной группы населения. Компания ожидает, что в случае одобрения в ЮАР, ее вакцина от COVID-19 будет в конечном итоге поставляться в Южную Африку через недавно объявленное сотрудничество Novavax с Институтом сыворотки Индии.

В первой фазе клинических испытаний, проведенных в Австралии, вакцина NVX-CoV2373 в целом хорошо переносилась и способствовала сильному иммунному ответу, количество антител при этом превосходило то, что наблюдалось у выздоровевших людей. Novavax намерена в ближайшем будущем начать в США и Австралии вторую фазу этого исследования. Данное исследование будет охватывать около 1500 человек и будет включать пожилых людей.

Фото с сайта www.fxempire.com

gmpnews