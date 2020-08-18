В дистанционной торговле лекарствами остались две неурегулированные темы

Первая тема – это рецептурные препараты, вторая — доступ организаций к продаже лекарств

В рамках видеоконференции на тему «Доступные и качественные лекарства для граждан», прошедшей 17 августа на площадке «Единой России», Андрей Исаев, возглавляющий межфракционную рабочую группу в Госдуме по совершенствованию лекарственного обеспечения граждан, акцентировал внимание на проблемах в сфере обращения лекарственных средств.

«Что касается маркировки лекарственных препаратов – мы шли к этому несколько лет. Два с половиной года прошло с момента принятия законодательного решения о введении системы маркировки. Но, тем не менее, весной этого года мы увидели, что из-за пандемии возникают объективные сложности, которые требуют введения переходного периода. Мы неоднократно обращались к Правительству с предложением внести соответствующие изменения, и они были внесены этим летом», — заявил Исаев.

По словам Исаева, «Единая Россия» обращалась к Правительству с просьбой дать свое видение того, что нужно предпринимать в условиях маркировки, чтобы не допустить резкого повышения цен на лекарства дешевого сегмента либо просто снятия их с производства, когда идет речь о тех лекарствах, которые входят в список ЖНВЛП, цены на которые зафиксированы, однако «ответа от Правительства мы до сих пор не получили», — говорит депутат.

«Мы поддерживаем предложение Андрея Турчака о том, что необходимо провести мониторинг этой ситуации», — добавил Исаев. При этом он предложил провести такой мониторинг не сейчас, потому что сегодня и в больницах, и в аптеках существует большой запас немаркированных лекарственных средств, выпущенных до 1 июля, а провести его осенью.

«Дистанционную торговлю лекарствами мы обсуждали в течение двух лет. Здесь инициатором было Правительство, и мы поддержали его, но дальше удивительным образом инициатор старался как можно больше сузить предмет регулирования данного закона, а мы дискутировали по вопросам расширения», — рассказал Исаев.

ПАНДЕМИЯ ЗАСТАВИЛА НАС ОПЕРАТИВНО ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЯ. ПРЕЗИДЕНТ, МОЖНО СКАЗАТЬ, СТУКНУЛ КУЛАКОМ ПО СТОЛУ, ПОТРЕБОВАВ, ЧТОБЫ РЕШЕНИЕ БЫЛО ПРИНЯТО КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ, — ДОБАВИЛ ПАРЛАМЕНТАРИЙ.

При этом, по его словам, остались две неурегулированные темы.

Первая тема – это рецептурные препараты

«Будет выглядеть крайне странно, что у нас сейчас разрешена продажа рецептурных препаратов дистанционно до 1 января, а потом с 1 января она вдруг будет отменена», — подчеркнул Исаев.

«Поэтому, с нашей точки зрения, надо изучить данную практику. Если ничего криминального, никаких проблем мы не видим, то надо принять поправки в закон, которые обеспечили бы поэтапный допуск к продаже рецептурных препаратов под контролем Росздравнадзора», — предложил первый замруководителя фракции.

Вторая тема – доступ организаций к продаже лекарств

«Мы считаем, что оптовые организации, дистрибьюторы, которые имеют все необходимые лицензии и разрешения, могут быть допущены к онлайн-продаже лекарственных препаратов», — пояснил Исаев.

«При этом мы слышали возражения Министерства здравоохранения. Договорились о следующем: любой нормальный крупный дистрибьютор может открыть одну аптечную организацию, получить розничную лицензию и получить соответствующее право на продажу. С этим мы и приняли закон. После чего вышло Постановление Правительства от 16 мая 2020 года №697, которое разрешает онлайн-продажу лекарств только организациям, которые имеют не менее 10 аптек в течение последнего года. То есть решение принято исключительно в пользу аптечных сетей. Ни малые аптечные сети, которые имеют, допустим, 5-7 аптек в одном городе, ни даже просто аптеки, сегодня не имеют права онлайн-продажи лекарственных препаратов. Эта ситуация нам представляется достаточно странной», — сказал депутат.

Отдельно Исаев остановился на ситуации с регистрацией отечественных препаратов.

«У нас неплохое законодательство, которое установило хорошие сроки подачи заявки, проведения клинических испытаний, более быстрые, чем во многих других странах. Но есть в этой бутылке одно узкое горлышко – экспертный совет», — сказал Исаев.

Он подробно описал существующую проблему: «Подала фармацевтическая организация заявку на регистрацию, им дали замечания. Они замечания устраняют – им дают новые замечания. Они вновь устраняют – им дают новые замечания. Выходят соответствующие сроки регистрации – начинать надо сначала. И удивительным образом получается, что у нас фактически есть отечественные лекарства, а на рынок, на закупку, на государственный конкурс выходит одна иностранная организация-монополист, которая выигрывает и устанавливает монопольно высокую цену на данный препарат».

«У нас есть прекрасно отработанная система когда гражданин обращается в многофункциональный центр, замечания ему могут быть сделаны один раз. Потом работа с его документами ведется только в рамках тех замечаний, которые были сделаны в первый раз. Давайте установим такую же практику и такое же решение в отношении экспертов, работающих по регистрации лекарственных препаратов», — призвал Исаев.

«К сожалению, у нас есть и другие примеры такой странной регистрации. Мы все были рады, когда Министерство здравоохранения отчиталось Президенту, что у трех отечественных производителей появились препараты по лечению коронавирусной инфекции. Нам сообщили, что эти препараты зарегистрированы. Они эффективны для лечения коронавируса в легкой и средней форме, а Министерство здравоохранения дало разрешение для применения этого препарата в больницах. Но это же Министерство здравоохранения установило, что коронавирус в легкой и средней форме лечится дома, а в больницах лечится COVID в тяжелой. Возникает вопрос — в данном случае эта регистрация не является для нас неким самообманом? Наша задача искать решение таких проблем в интересах наших граждан», — заявил первый замруководителя фракции «Единая Россия».

В заключение он еще раз отметил, что в осеннюю сессию Госдуме совместно с Министерством здравоохранения надо будет подготовить изменения в закон об обращении лекарственных препаратов для того, чтобы, во-первых, прописать процедуру ускоренной регистрации, а во-вторых, решить проблему с задержкой регистрации в связи с экспертными заключениями.

«Помимо этого, нам предстоит всем вместе в осеннюю сессию подготовить и внести изменения в закон о дистанционной торговле. И мы также предполагаем собраться и обсудить в осеннюю сессию вопросы мониторинга экономических и социальных последствий маркировки лекарственных препаратов. Наконец, еще одна очень важная тема – это тема обеспечения лекарствами льготных категорий, государственные закупки в сфере лекарств. Это отдельный большой вопрос, которым мы тоже предполагаем заняться в осеннюю сессию Государственной Думы», — заключил Исаев.

gmpnews