ТПП и РСПП предлагают отложить запрет на продажу немаркированных товаров до 2021 года

Представители Торгово-промышленной палаты и Российского союза промышленников и предпринимателей направят в Минпромторг РФ предложение об отсрочке запрета на продажу немаркированных лекарств до июля 2021 года. Предприниматели предлагают до этого срока не применять к компаниям штрафы за несвоевременное внесение данных в систему мониторинга движения лекарственных средств.

Предложения об изменении сроков обязательной маркировки были озвучены 11 сентября в ходе совместного заседания Комитета ТПП РФ по предпринимательству в здравоохранении и медицинской промышленности, Комиссии РСПП по индустрии здоровья и Комиссии РСПП по фармацевтической и медицинской промышленности.

Участники встречи составили проект рекомендаций по внедрению обязательной системы маркировки, которые в ближайшее время будут направлены в Минпромторг РФ и другие профильные ведомства. Главное предложение заключается в отсрочке запрета на продажу немаркированных лекарств до июля 2021 года – оно необходимо для того, чтобы отладить работу системы мониторинга движения лекарственных средств (МДЛП).

Помимо этого, участники заседания предложили увеличить численность сотрудников службы поддержки системы, организовать обучение работников аптек, настроить программное обеспечение, временно сократить количество точек сканирований кода, производя его только на этапах производства и выбытия, не применять штрафы до июля 2021 года за несвоевременное внесение данных в систему МДЛП, а также освободить от оплаты кодов препараты стоимостью менее 100 рублей за упаковку. Еще одна необходимая мера, по их мнению, — продлить до 2022 действующие нормы системы налогообложения аптек.

Предприниматели обосновывают свои предложения техническим несовершенством МДЛП, а также недостаточной подготовкой тех, кто с ней работает. По их словам, постоянные сбои и задержки системы приводят к замедлению бизнес-процессов. Дистрибьюторы отказываются принимать маркированную продукцию, и в результате производители несут финансовые потери. Работа таможенных служб по проверке кодов не автоматизирована и занимает много времени, а дистрибьюторы не имеют возможности отгружать товар штучными упаковками, поскольку код продукции находится не внутри каждой упаковки, а в общем коробе.

Пандемия COVID-19 усложнила подготовку компаний к внедрению маркировки, сделав невозможным приезд иностранных специалистов и своевременное завершение пусконаладочных работ. В резюме обсуждения подчеркивается, что ускорение отладки системы маркировки неминуемо приведет к потерям у всех участников обращения лекарственных препаратов.

С 1 июля 2020 года маркировка лекарственных средств в России стала обязательной. С этого момента все фармпроизводители должны наносить специальные коды на упаковки препаратов, а дистрибьюторы и аптечные сети – установить оборудование, чтобы считывать коды и передавать информацию о проданных лекарствах в единую базу данных. Выпущенные до июля лекарства без маркировки можно продавать до конца срока годности.

gmpnews