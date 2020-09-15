Британские фармпроизводители прокомментировали заключение торговой сделки с Японией

Британская ассоциация фармацевтической промышленности (ABPI) одобрила заключение нового торгового соглашения с Японией. Отмечается, что эта договоренность позволит фармацевтическим компаниям обеих стран продолжить торговлю на действующих условиях после 1 января 2021 года.

Британское правительство объявило о заключении соглашения о свободной торговле с Японией, что стало первой крупной торговой сделкой Великобритании в качестве независимой торговой державы. Договоренность позволит увеличить торговый оборот на 15,2 миллиарда фунтов стерлингов, пишет PharmaTimes.

Сделка, в частности, включает в себя одобрение действующего на данный момент Соглашения о взаимном признании (MRA) между Евросоюзом и Японией в отношении лекарственных средств, согласно которому обе стороны могут утверждать результаты испытаний и проверок безопасности лекарственных средств перед их экспортом.

Британская ассоциация фармацевтической промышленности (ABPI) приветствовала этот шаг, поскольку наличие MRA «позволяет избежать ненужного дублирования, сбоев в цепочках поставок или задержек в доступе пациентов к лекарствам».

В прошлом году Великобритания экспортировала фармацевтических товаров на сумму 23,3 миллиарда фунтов стерлингов, из которых 3,3% пришлось на Японию, «что сделало фармацевтические продукты третьим по величине товаром, экспортируемым из Великобритании в Японию», отметили в ABPI.

Алексей Петров

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