Сотрудники AbbVie в США не хотят возвращаться в офисы

Персонал американского подразделения AbbVie массово отказывается возвращаться в офисы в сентябре в связи с высоким риском заражения коранавирусом в общественном транспорте. При этом они не исключают возможных санкций со стороны руководства. В свою очередь руководство компании обещает создать безопасные условия нахождения на рабочих местах.

Многие сотрудники американской фармацевтической компании AbbVie чувствуют себя некомфортно после того, как руководство компании потребовало от них вернуться на работу в офис.

Компания отправила своих сотрудников на удаленную работу 17 марта 2020 года, а в начале июня начала возвращать в офис ключевых работников, в том числе научно-исследовательского направления, производственной сферы и некоторых топ-менеджеров. Сотрудники должны были вернуться к офисной работе 13 июля, однако многие отказались.

В письме от 31 августа президента AbbVie в США Джеффа Стюарта содержится требование, чтобы они вышли в офис 14 сентября, пишет CNBC.

Однако, по словам сотрудников, большая часть персонала считает действия руководства компании неприемлемыми, поскольку многие вынуждены пользоваться общественным транспортом, включая метро, и не хотят подвергаться риску. Работники также опасаются санкций со стороны руководства.

Как отметил Джефф Стюарт, компания примет все возможные меры для безопасности в офисах. Помимо этого руководство намерено провести опрос 22 сентября относительно планов компании по возвращению к работе. Тем не менее, его результаты станут известны лишь в ноябре, когда многие сотрудники уже будут обязаны вернуться на рабочие места.

В США работают более 12 тыс. сотрудников AbbVie. Общий штат компании превышает 47 тыс. человек.

Илья Дугин

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