Gilead заключит мегасделку по приобретению компании Immunomedics

Gilead приобретет американского разработчика противоопухолевых препаратов — компанию Immunomedics — за 21 млрд долл. Сделка, которую планируется завершить в IV квартале 2020 года, позволит компании получить доступ к препарату для лечения рака молочной железы Trodelvy.

Gilead Sciences купит американскую биотехнологическую компанию Immunomedics за 21 млрд долл. Сделка позволит компании расширить портфель противоопухолевых препаратов. В частности, Gilead получит доступ к препарату для лечения метастатического трижды негативного рака молочной железы Trodelvy, пишет CNBC.

По условиям сделки, Gilead заплатит 88 долл. за акцию. Сделка будет профинансирована частично за счет собственных средств компании (15 млрд долл.) и выпуска новых ценных бумаг (6 млрд долл.). Закрытие сделки планируется на IV квартал 2020 года.

Рыночная капитализация Immunomedics составляет около 10 млрд долл. Акции компании подорожали почти вдвое с начала текущего года.

С начала 2020 года Gilead уже заключила ряд сделок с целью упрочения своих позиций в области онкологии. Так, в июне компания приобрела 49,9% акций компании Pionyr Immunotherapeutics за 275 млн долл., а в марте купила Forty Seven за 4,9 млрд долл. Главным препаратом-кандидатом в портфеле Forty Seven является гуманизированное моноклональное антитело к белку CD47 magrolimab. В декабре 2019 года компания опубликовала положительные результаты клинического исследования стадии Ib при лечении миелодиспластического синдрома и острого миелолейкоза.

Илья Дугин

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