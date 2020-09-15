Американские ученые потребовали открытых исследований вакцины от COVID-19

Американские исследователи заявили, что фармацевтические компании должны предоставлять информацию по проведению испытаний вакцины от коронавируса более открыто. Это необходимо для того, чтобы американцы были уверены в надежности вакцины.

На прошлой неделе стало известно, что было приостановлено клиническое испытание вакцины от Сovid-19, проводившееся фармацевтической компанией AstraZeneca, вследствие возникших нежелательных последствий от вакцины у одного из участников исследования. Исполнительный директор фирмы сообщил, что у пациента, получившего вакцину, наблюдались серьезные симптомы неврологических заболеваний.

Однако это не было провозглашено публично. Главный исполнительный директор AstraZeneca Паскаль Сорио рассказал о случившемся на закрытом совещании, организованном инвестиционным банком J. P. Morgan. Выступление на собрании не было опубликовано и лишь впоследствии легло в основу материала издания STAT.

AstraZeneca заявила в субботу, что возобновила испытания вакцины в Великобритании, но компания до сих пор не предоставила никакой информации о состоянии пациента, у которого наблюдались побочные эффекты от вакцины. Как известно, симптомы участника испытания указывают на редкое, но серьезное воспалительное заболевание позвоночника, известное как поперечный миелит.

Американская фармацевтическая компания Pfizer, еще один лидер в гонке по производству вакцины от Covid-19, также выступила с заявлением в субботу, однако была немногословна: известно, что компания предлагает расширить выборку в клиническом испытании и включить в него еще несколько тысяч участников. Тем не менее ни о своих грядущих планах, ни о методах определения эффективности вакцины в своем более крупном исследовании представители компании не рассказали.

Как правило, фармацевтические компании скрывают детали клинических испытаний до их окончания, заботясь о своей интеллектуальной собственности и пытаясь сохранить конкурентное преимущество. Но коронавирусная эпидемия – исключительный случай. Среди независимых ученых и экспертов в области общественного здравоохранения растет недовольство. Многие призывают компании более открыто делиться информацией с общественностью о процессе испытаний вакцины от Covid-19, который уже унес жизни более 193 тыс. человек в Соединенных Штатах.

По мнению экспертов, американские налогоплательщики имеют право знать больше, поскольку Правительство США выделило миллиарды долларов на исследование вакцин и их закупку после утверждения. Большая прозрачность также поможет, как считают специалисты, укрепить пошатнувшееся доверие общественности к вакцинам. Все большее число граждан США боятся, что президент страны Дональд Трамп будет оказывать давление на федеральные регулирующие органы, чтобы те одобрили вакцину прежде, чем будет доказана ее безопасность и эффективность.

С осложнениями при вакцинации против коронавируса столкнулась и Россия. Добровольцы, привитые вакциной «Спутник V», пожаловались на слабость, мышечные боли, у некоторых наблюдалась температура. Об этом сообщил 15 сентября министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Владимир Заболотских

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