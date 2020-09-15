Немецкая компания получила 450 миллионов долларов на разработку вакцины от коронавируса

Власти Германии выделили дополнительно около 450 млн долл. компании BioNTech для ускорения разработки вакцины от коронавируса. Размер общего финансирования зависит от достижения определенных клинических этапов.

Немецкая биотехнологическая компания BioNTech получила около 450 млн долл финансирования со стороны властей Германии, чтобы ускорить работу над вакциной от коронавируса и расширить свои производственные мощности в Германии, передает Reuters.

Компания BioNTech и ее партнеры Pfizer и китайская Shanghai Fosun Pharmaceutical Group являются одними из ведущих разработчиков экспериментальных вакцин против Covid-19, основанных на молекулах, несущих генетический код, называемый матричной РНК.

Компания намерена использовать финансовые средства для финансирования части своей программы разработки вакцины против коронавируса, получившей название BNT162.

«Финансирование является важным вкладом в ускорение разработки и расширение наших производственных мощностей для работы над вакциной от Covid-19 в Германии», – сказал Угур Сахин, гендиректор и один из соучредителей BioNTech.

Это одна из трех программ по разработке вакцины, которая получила финансирование из государственного фонда объемом в 750 млн евро, которые были направлены на расширение производственных мощностей в Германии и увеличение числа людей, участвующих в поздних стадиях тестирования.

Другая немецкая биотехнологическая компания CureVac сообщила, что ранее в этом месяце ей было выделено 252 млн евро на поддержку своих разработок.

BioNTech и Pfizer уже тестируют наиболее многообещающую вакцину-кандидата на поздних стадиях испытаний и начали набор пациентов на территории США, Бразилии, Аргентины и Европы.

Алексей Петров

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