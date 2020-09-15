Барицитиниб с ремдесивиром сокращает время до выздоровления у пациентов с COVID-19

Компании Eli Lilly и Incyte объявили о полученных в ходе клинического исследования (ACTT-2) данных, с участием более 1000 пациентов, по оценке эффективности и безопасности 4-мг дозы барицитиниба (baricitinib) в сочетании с ремдесивиром (remdesivir) в сравнении с ремдесивиром у госпитализированных пациентов с COVID-19. Согласно представленным данным, барицитиниб в сочетании с ремдесивиром достиг первичной конечной точки сокращения времени до выздоровления по сравнению с ремдесивиром.

Исследователи отметили примерно однодневное сокращение времени восстановления для всех пациентов, получавших барицитиниб в сочетании с ремдесивиром, по сравнению с пациентами, получавшими ремдесивир. Этот результат был статистически значимым. Выздоровление определялось как достаточно хорошее самочувствие участника для выписки из больницы, что означает, что участник либо больше не нуждался в дополнительном кислороде или постоянном медицинском уходе в больнице, либо больше не находился в больнице на 29-й день. Также в исследовании была достигнута ключевая вторичная конечная точка, сравнивающая результаты пациентов на 15 день с использованием 8-балльной шкалы от полного выздоровления до смерти.

Основываясь на полученных данных исследования ACTT-2, Lilly планирует обсудить с FDA возможность получения разрешения на экстренное использование (EUA) и изучить аналогичные меры с другими регулирующими органами в отношении барицитиниба, как варианта лечения госпитализированных пациентов с COVID-19. В случае получения разрешения на использование, Lilly предложит, чтобы барицитиниб был доступен в коммерческой сети, и будет также работать с больницами и правительствами.

Lilly продолжит поставки препарата baricitinib (ингибитор JAK1/JAK2-киназ, торговое наименование OLUMIANT®) для пациентов с ревматоидным артритом и обеспечит его доступность в странах, где он одобрен (на сегодняшний день это более 70 стран).

gmpnews