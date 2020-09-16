Владельцы аптек предупредили о возможном «коллапсе» фармрынка в 2021 году

В следующем году фармацевтический рынок столкнется сразу с несколькими факторами, способными привести к его «коллапсу». Об этом участники рынка рассказали на конференции Infor-media (15 сентября), на которой присутствовал корреспондент «ФВ».

Что ожидает фармрынок в 2021 году

В 2021 году фармрынку предстоит испытание на прочность, уверен владелец и генеральный директор аптечной сети «НЕОФАРМ» Евгений Нифантьев. «Переживет ли рынок 2021 год – это большой вопрос», — заявил он. По словам Нифантьева, в 2021 году в одной точке сойдутся сразу несколько факторов, способных негативно повлиять на рынок: маркировка, отмена ЕНВД и ограничение доли рынка для аптек до 20%.

«Законотворцы могут «пережать» и без того зарегулированный рынок до такой степени, что когда все это сойдется в 2021 году, на рынке произойдет коллапс лекобеспечения и лекарств просто не останется», — заявил он. В первую очередь это коснется дешевых препаратов (до 50 рублей), производство и себестоимость которых уже выше, чем зарегистрированная цена, считает эксперт.

Ограничение маркетинговых бонусов от фармпроизводителей до 5% также способствует возможному «коллапсу» и росту цен, уверен Нифантьев. «То, что аптеки получают от компаний – это эффективный инструмент российского производителя в продвижении препаратов. Любой запрет в этой части однозначно приведет к росту цен на лекарства», — отмечает он.

Нифантьев также прокомментировал инициативу депутатов запретить сетям превышение доли оборота рынка на 20% в муниципалитете и городах федерального значения. Подобные ограничения отразятся исключительно на региональных сетях, уверен он. «У федеральных сетей нет превышения доли в 20% ни в одном регионе. Получается, в любом регионе, где есть такие сети, мы можем делать все, что захотим. И у регионалов не будет инструментов нам ответить», — рассуждает собственник.

Маркировка лекарств как один из факторов возможного коллапса

Еще более негативные прогнозы дает директор по развитию АО НПК «Катрен» Анатолий Тенцер. По его мнению, фармрынок может оказаться в тяжелом состоянии уже через месяц. Эксперт связывает это с неотлаженной системой маркировки.

По словам Тенцера, дистрибьюторы не могут пустить в продажу от половины до трети маркированного товара. В аптеках ситуация не лучше, поскольку большинству из них в принципе не удается акцептовать отгружаемый им товар — лишь 40% успешно осуществляют данный процесс, рассказал Тенцер.

«Сейчас у нас по несколько сотен обращений в поддержку в день — дело идет к тысяче», — отмечает он.

Другие участники дискуссии не верят в «коллапс» фармрынка, но соглашаются с тем, что ему предстоят серьезные испытания. Генеральный директор ООО «Ригла» Александр Филиппов уверен, что в вопросах маркировки будут приняты некоторые послабления, которые позволят увеличить процент нормально выходящего товара. По прогнозам эксперта, в нормальное состояние рынок вернется не раньше чем в конце 2021 года.

В крахе рынка сомневается и генеральный директор ООО «Лекарственная экосистема» Герман Иноземцев. При этом эксперт отметил, что огромный стресс экономики, в первую очередь связанный с пандемией и маркировкой, рынок ощутит во второй половине текущего года.

Руслан Мавлиханов

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