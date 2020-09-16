В системе маркировки лекарств поставлен рекорд передачи документов

Наполнение российского рынка маркированными лекарствами сопровождается заметным ростом числа документов, которые передают участники системы. Это свидетельствует об активизации передачи препаратов от производителей дистрибьюторам, а от дистрибьюторов – аптекам и медучреждениям, подчеркивают в ЦРПТ.

Как результат, 15 сентября зафиксировано рекордное количество переданных в системе маркировки лекарств документов – более 700 тысяч. Для сравнения, в первые недели июля этот показатель находился на уровне 50-70 тысяч документов в сутки. Таким образом, зафиксирован десятикратный рост.

Несмотря на наличие больших запасов немаркированных лекарств (они были произведены до 1 июля) у дистрибьюторов, аптек и больниц, наблюдается ежедневный рост выбытия лекарств через кассы и для медицинского применения в больницах. Этот показатель перевалил за 100 тысяч документов в сутки. Маркированные лекарства продают 30% аптек.

В настоящее время в ФГИС МДЛП зарегистрировано более 73,7 тысячи участников оборота лекарственных препаратов.

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