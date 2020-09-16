Руководители ГК «Протек» вошли в рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров»

По итогам 2019 года пять руководителей ГК «Протек» вошли в ежегодный рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров», опубликованный 15 сентября в газете «Коммерсант».

Президент ГК «Протек» Вадим Музяев, генеральный директор ЦВ «Протек» (дистрибьюторский сегмент ГК «Протек») Дмитрий Погребинский и генеральный директор аптечной сети «Ригла» (розничный сегмент ГК «Протек») Александр Филиппов заняли позиции в ТОП-250 высших руководителей. Топ-менеджеры аптечной сети «Ригла» — коммерческий директор Наталья Бурдина и заместитель генерального директора по управлению персоналом Ольга Котельникова — вошли в ТОП-100 директоров по направлениям.

«По итогам 2019 года топ-менеджеры ГК «Протек» снова в числе лучших в России. Ежегодно высокий профессиональный уровень и управленческие компетенции наших сотрудников подтверждаются экспертами «ТОП-1000» – кандидатами рейтинга текущего года и лауреатами рейтингов прошлых лет. Серьезный кадровый потенциал основа многолетнего лидерства группы компаний «Протек» на фармацевтическом рынке», – отметил президент ГК «Протек» Вадим Музяев.

Рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров» выпускается с 2001 года. Список формирует Ассоциация менеджеров при консультационной поддержке ИД «Коммерсант», верификацию проводят члены «Академии премии «ТОП-1000». Экспертами выступают кандидаты рейтинга текущего года и лауреаты рейтингов прошлых лет. Окончательные итоги рейтинга верифицируются на заседаниях экспертных комиссий. В этом году запущены два новых пилотных проекта: «ТОП-20 директоров по развитию» и «ТОП-20 директоров по связям с инвесторами». Представленные в них менеджеры не входят в основной список «ТОП-1000 российских менеджеров».

Источник: ЦВ «Протек»

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