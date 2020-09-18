«Арепливир» (фавипиравир) в ближайшие дни появится в аптеках регионов России

Группа компаний «Промомед» получила постоянное регистрационное удостоверение на выпуск в обращение препарата от коронавирусной инфекции «Арепливир».

«Арепливир», чья высокая эффективность при лечении COVID-19 доказана на практике, в ближайшие дни появится в аптеках регионов России. Также препарат можно будет заказать в интернет-аптеках.

«Арепливир» официально признан одним из лучших средств, способных остановить коронавирусную инфекцию, и вошел в методические рекомендации Минздрава РФ по лечению COVID-19. При своевременном приеме препарата больные чувствуют радикальное улучшение состояния в течение первых 24 часов.

Амбулаторный прием «Арепливира» позволит вылечиваться от коронавируса быстрее и с наименьшими последствиями для здоровья. Это, несомненно, снизит нагрузку на стационары.

«Мы выпустили «Арепливир» в рекордно короткие сроки – за три месяца, — отмечает главный исполнительный директор ГК «ПРОМОМЕД» Андрей Младенцев. — За это время наши специалисты разработали препарат, создали технологию производства, провели необходимые доклинические и клинические исследования. Оперативное создание «Арепливира» стало возможно благодаря эффективной организации взаимодействия научной и технической сфер деятельности на нашем предприятии. Это достижение всего коллектива компании «Промомед» и «Биохимика», который работал без выходных, практически круглосуточно. Однако без поддержки государства и оперативной работы Минздрава, Росздравнадзора и других органов исполнительной власти этот прорыв нереально было бы осуществить. Эпидемия коронавируса стала бедой, сплотившей всех — фармацевтическую отрасль, врачей, представителей власти. Мы действовали как во время войны — быстро, слаженно и четко. Каждая минута была дорога, ведь на кону стояли сотни, тысячи, миллионы человеческих жизней.»

Напомним, в основе препарата «Арепливир» — действующее вещество фавипиравир, блокирующее размножение вируса в клетке человека и тем самым препятствующее распространению инфекции в организме. Специалисты компании, разработавшие «Арепливир», по словам Андрея Младенцева, включили в его состав уникальный подбор вспомогательных компонентов, который обеспечивает более быструю доставку активного вещества в клетки и лучшую его усвояемость. Срок хранения «Арепливира» — два года. Препарат обладает низкой токсической нагрузкой. 80 процентов людей выздоравливают на монотерапии, без сопутствующих лекарственных средств. Не зарегистрировано ни одного случая перехода заболевания в более тяжелую фазу.

Клинические испытания «Арепливира», в которых участвовали пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией средней степени тяжести, проводились в медицинских учреждениях Мордовии, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Ленинградской, Смоленской, Рязанской областей. Препарат продемонстрировал высокую эффективность — более 90 процентов. У 70 процентов больных, принимавших этот противовирусный препарат, перелом наступал в течение первых суток заболевания, а через четыре дня вирус исчезал из организма. На десятый день ПРЦ-тест у ста процентов испытуемых был отрицательным.

«Мы будем и дальше управлять жизненным циклом препарата «Арепливир», — подчеркнул Андрей Младенцев. — Вирус меняется, соответственно меняться должна и лекарственная терапия. Мы продолжаем свою работу над следующими поколениями и модификациями лекарственного средства.»

gmpnews