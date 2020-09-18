Инвестиции в новые фармпроизводства в Рязанской области составят более 8 млрд рублей

ООО «Скопинфарм» предполагает воплотить в жизнь два новых инвестпроекта, в частности, предусматривается строительство заводов по производству биофармацевтических препаратов, субстанций и препаратов плазмы крови человека, а также цитостатиков для лечения рака. В рамках встречи с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым обсуждалась совместная работа правительства региона, инвесторов и руководства предприятия по новым проектам.

«Мы формируем медицинский кластер, и Скопинский фармзавод в нем – значимый сегмент, – сказал Николай Любимов. – Поэтому успешная деятельность этого предприятия очень важна для региона и для страны в целом, в первую очередь в отношении решения задач импортозамещения».

В текущем году инвестор АО «Фармимэкс» на производственной площадке «Скопинфарм» начал строить завод по производству цитостатиков и готовых лекарственных форм, а также препаратов и средств диагностики для лечения онкологических заболеваний. Напомним, что швейцарская компания «Новартис Фарма АГ» передает скопинскому производителю технологию по производству 6 уникальных препаратов для лечения рака. Сейчас завод занимается вторичной упаковкой пяти из них. Объем инвестиций составит почти 3 млрд рублей. На 2022 год запланирован срок сдачи объектов.

«За последние три года произошли действительно большие изменения, которыми мы гордимся, завод развивается, сейчас здесь выпускается 15 различных лекарственных препаратов, – рассказала о развитии скопинского предприятия директор Инга Нижарадзе. – В Скопинском районе будут развиваться совершенно новые технологии, которых раньше не было в России. Благодаря современным механизмам сотрудничества, специальным инвестконтрактам мы можем сегодня вкладывать в это инвестиции».

Другой инвестпроект предполагает строительство еще одного завода полного цикла. После окончания строительства в Скопине будет выпускаться 600 тысяч литров препаратов плазмы крови человека в год. Будет создано 250 новых рабочих мест, а некоторые образцы продукции не будут иметь аналогов в России. Объем инвестиций в этом проекте составит 5,3 миллиарда рублей. Подрядчики уже разработали проектную документацию и ведут инженерные работы. Заготовка субстанции подразумевает также реконструкцию Рязанской станции переливания крови. Сейчас на заводе производят семь из десяти запланированных препаратов на основе плазмы крови человека.

«Перенос технологий – это не только умение производить таблетки. Это позволяет сделать новые открытия и существенно продвинуться в разработке новых препаратов, что очень важно для следующих поколений. Это будущее, которое может перевести рак из категории фатальных заболеваний в хронические», – рассказала о планах президент группы компаний «Новартис» в России Наталья Колерова.

gmpnews