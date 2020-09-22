Евгению Ламину в «36,6» сменит бывший топ-менеджер Усолье-Сибирского химзавода

Коммерческий директор АО «Аптечная сеть 36,6» Евгения Ламина 22 сентября покидает свой пост. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook. Ламина объяснила свой уход декретным отпуском, но участники рынка говорят, что вскоре в розничном подразделении компании произойдет полная смена топ-менеджмента.

В «36,6» подтвердили уход Ламиной, пообещав сообщить подробности позднее. Пост коммерческого директора займет топ-менеджер Усолье-Сибирского химзавода Сергей Демин. Об этом «ФВ» сообщили два источника, знакомых с ситуацией в компании, пожелавшие остаться неназванными. Известно, что ранее он занимал руководящие должности в «Натур Продукт» и «Валента Фарм».

Позже в розничном подразделении «36,6» подтвердили это назначение, отметив, что Демин «занимал руководящие должности в российских и международных фармкомпаниях».

«Аптечную сеть 36,6» ожидает полная смена топ-менеджмента, считает руководитель компании-производителя, пожелавший остаться неназванным. Это связано с переменами в составе акционеров компании. Советник гендиректора концерна «Россиум» (один из собственников МКБ) по инвестициям в нефинансовые активы Сергей Медведчук, активно участвующий в управлении сетью, уточнил «ФВ» источник, близкий к руководству сети. «Уход Евгении Ламиной – лишь первая замена», – говорит собеседник.

Информация о грядущей полной смене топ-менеджмента не соответствует действительности, сказали в «36,6».

Выручка ПАО «Аптечная сеть 36,6» в 1-м полугодии 2020 года выросла на 27% по сравнению с тем же периодом 2019 года и составила 26,5 млрд руб. Продажи розничного подразделения выросли на 9%, до 19 млрд руб.

Долг «36,6» на 30 июня 2020 года составил 43,2 млрд руб., 31 декабря 2019 года задолженность была 33,2 млрд руб. На общем собрании, прошедшем 28 августа, акционеры утвердили выпуск 1,6 млрд дополнительных акций. При размещении всех акций компания привлечет более 21 млрд. руб.

Ольга Коберник

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