Евросоюз заключил новое соглашение о закупке вакцины от коронавируса

Компании Sanofi и GlaxoSmithKline заключили соглашение с Евросоюзом о поставке 300 млн доз вакцины. ЕС предоставит авансовое финансирование для расширения производства.

Компании Sanofi и GlaxoSmithKline заключили предварительное гарантийное соглашение о поставках в Евросоюз 300 млн доз своей экспериментальной вакцины против Covid-19 после ее одобрения, пишет FirstWord Pharma.

Сделка стала вторым соглашением о закупке вакцины от коронавируса, которое подписала Еврокомиссия, поскольку ранее исполнительный орган власти ЕС подписал документ на поставку 400 млн доз с компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом.

Последнее соглашение касается вакцины, которая сочетает в себе технологию на основе рекомбинантных белков, используемую Sanofi для производства вакцины против гриппа, и адъювантную технологию компании GlaxoSmithKline.

В компаниях сообщили, что Евросоюз обязался предоставить авансовое финансирование для расширения их производственных мощностей на территории Европы. Sanofi и GlaxoSmithKline отметили, что антиген и конечные дозы вакцины будут производиться в европейских странах с использованием предприятий производителей лекарств в Бельгии, Италии, Германии и Франции.

Компании намерены запросить одобрение использования препарата в первой половине 2021 года после начала исследования первой и второй фазы в начале сентября 2020 года, третья стадия тестирования должна начаться к концу 2020 года.

Между тем Европейская комиссия заявила, что продолжает предварительные переговоры о закупках вакцины с компаниями Moderna, Johnson & Johnson, CureVac, а также с Pfizer и BioNTech.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ближайшее время будут заключены соглашения с другими компаниями, это позволит «создать диверсифицированный портфель перспективных вакцин, основанных на различных типах технологий».

Алексей Петров

pharmvestnik