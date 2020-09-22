В России возник дефицит препаратов для терапии ревматических заболеваний

В России возник дефицит микофенолата мофетила, исчез из продажи и метотрексат в таблетках одного из импортных производителей – Sandoz, рассказала член президиума Российской ревматологической ассоциации «Надежда» Полина Пчельникова. Давно отсутствует на рынке из-за банкротства единственного производителя азатиоприн. Дефицит гидроксихлорохина, возникший из-за применения препарата у пациентов с новой коронавирусной инфекцией, удалось преодолеть. В России возник дефицит микофенолата мофетила, исчез из продажи и метотрексат в таблетках одного из импортных производителей – Sandoz, рассказала член президиума Российской ревматологической ассоциации «Надежда» Полина Пчельникова. Давно отсутствует на рынке из-за банкротства единственного производителя азатиоприн. Дефицит гидроксихлорохина, возникший из-за применения препарата у пациентов с новой коронавирусной инфекцией, удалось преодолеть.

Метотрексат-Эбеве (метотрексат) в таблетках пропал из аптек в августе, сообщила Пчельникова. В Sandoz уточнили, что поставки препарата в таблетированной форме в Россию приостановлены из-за производственных ограничений. Но в инъекционной форме препарат продолжит поставляться. Метотрексат-Эбеве – единственный импортный таблетированный препарат с этим веществом. «Озон» продолжает производить свой метотрексат в таблетках. А вот «Валента Фарм» – один из держателей регудостоверения на метотрексат в этой форме – препарат по факту не производит: как говорят в компании, это «технически невозможно по причине отсутствия специально выделенного производства».

Всего в России метотрексат зарегистрирован у более 10 производителей, включая немецкую Medac, румынскую Rompharm, израильскую Teva. Medac отгружает Методжект в форме раствора в преднаполненных шприцах в полном объеме в адрес основных дистрибьюторов, дефектуры нет, в том числе в рознице, сообщила Vademecum Варвара Новикова, директор подразделения «Ревматология» компании «Тируфарм», представляющем Medac в России. На июль продолжала поставлять в Россию метотрексат в форме раствора для инъекций и Teva.

Но вариант с раствором получается дороже. «Подкожный вариант переносится лучше всего, но считается очень дорогим – 6 тысяч рублей в месяц против 2 тысяч рублей в год, если речь идет о таблетках», – отметила Полина Пчельникова.

Микофенолата мофетил зарегистрирован у 10 производителей в России. Летом у Teva действительно возникали сложности с поставкой микофенолата мофетила из-за перехода на обязательную маркировку. Препарат входит в программу высокозатратных нозологий (как средство при трансплантации органов и тканей), а значит, для него маркировка стала обязательной с октября 2019 года. «Стоки ранее ввезенной партии немаркированного продукта закончились в I квартале 2020 года из-за дефицита препаратов на рынке», – говорили в июле в Teva, а сроки ввода в эксплуатацию оборудования для нанесения кода маркировки в соответствии с российскими требованиями существенно сместились на фоне ограничительных мер из-за пандемии. Поставку маркированного препарата в Teva тогда ожидали во второй половине августа 2020 года. Возобновились ли поставки, оперативно уточнить в Teva не удалось.

Тогда же «Р-Фарм» переносил производство своего микофенолата мофетила на другой завод, поэтому препарат исчезал из продажи, признавали в компании. Зато препарат продолжает производить «Атолл».

У азатиоприна единственный производитель – «Мосхимфармпрепараты». В 2018 году предприятие признали банкротом и передали в состав госкорпорации «Ростех». Сейчас компания фактически прекратила производство азатиоприна.

В 2017-2018 годах лицензию на производство препарата передали компании «Алвилс», которая выпустила лекарство с пятилетним запасом. Но из-за дефицита препарат раскупили практически мгновенно. Сейчас производством лекарства также продолжит заниматься ООО «Алвилс» – поставка первой партии намечена на конец 2020 года.

В апреле 2020 года пациенты с ревматическими заболеваниями жаловались на отсутствие препаратов с гидроксихлорохином. Дефицит лекарства возник из-за обновленных рекомендаций Минздрава по профилактике, лечению и диагностике коронавирусной инфекции, опубликованных 27 марта. Сейчас дефицит удалось преодолеть.