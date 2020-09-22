ГК «Протек» первая среди фармкомпаний в рейтинге «200 крупнейших частных компаний России»

По итогам 2019 года ГК «Протек» с выручкой 265,6 млрд рублей заняла 34 место в ежегодном рейтинге «200 крупнейших частных компаний России», опубликованном 17 сентября на сайте российского издания журнала Forbes.

Также в рейтинг вошли еще шесть фармацевтических компаний: «Катрен» – 39 место, «Пульс» – 43 место, «Фармстандарт» – 69 место, «Р-Фарм» – 142 место, «Фармкомплект» – 171 место и «Фармперспектива» – 192 место.

«В 2019 году ГК «Протек» еще раз подтвердила своё лидерство в российской фармацевтике, что говорит о правильном выборе стратегии по усилению присутствия группы во всех сегментах отрасли – производстве, дистрибуции и рознице. Постоянный поиск новых возможностей – главный фактор, который позволяет Группе компаний «Протек» идти вперед», – отметил президент ГК «Протек» Вадим Музяев.

В рейтинге «200 крупнейших частных компаний России» участвуют компании, которые контролируются частными лицами (более чем на 50%). Компании ранжированы по выручке за 2019 год. Предпочтение отдается данным по МСФО.

ГК «Протек» – одна из крупнейших фармацевтических компаний России – основана в 1990 г. Группа имеет диверсифицированную структуру бизнеса и присутствует во всех сегментах фармацевтической отрасли: производство лекарственных средств (компании «Сотекс» и «Рафарма»), дистрибуция (ЦВ «Протек») и розничная торговля (аптечная сеть «Ригла»). Консолидированная выручка ГК «Протек» за 6 мес. 2020 г. по МСФО составила 133 700 млн руб. В ГК «Протек» работают более 18 000 человек.

gmpnews