Из государственного реестра в России исключены 12 препаратов и 2 фармсубстанции

Министерство здравоохранения Российской Федерации приняло решения об отмене государственной регистрации и исключении из государственного реестра 12 лекарственных средств и 2 фармацевтических субстанций (обе производства ФГУП СПбНИИВС ФМБА России). Помимо этого, возобновляется применение одного лекарственного препарата.

Необходимо отметить, что в список исключаемых из государственного реестра попали и оригинальные лекарственные препараты, а не только дженерики.

Исключаемые лекарственные препараты:

ЛОЗАРТАН-Н РИХТЕР (гидрохлоротиазид + лозартан) — таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 12,5 мг + 50 мг, 25 мг + 100 мг; регистрационное удостоверение ЛСР-007917/09 от 06.10.2009 г. выдано ОАО «Гедеон Рихтер» (Венгрия), производится препарат на заводах «Гедеон Рихитер» в Польше, Венгрии и России. Гипотензивное комбинированное средство применяется при лечении артериальной гипертензии.

(гидрохлоротиазид + лозартан) — таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 12,5 мг + 50 мг, 25 мг + 100 мг; регистрационное удостоверение ЛСР-007917/09 от 06.10.2009 г. выдано ОАО «Гедеон Рихтер» (Венгрия), производится препарат на заводах «Гедеон Рихитер» в Польше, Венгрии и России. Бикалутамид-Сигардис (бикалутамид) — таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, 150 мг; регистрационное удостоверение ЛП-004007 от 07.12.2016 г. выдано ООО «Сигардис Рус» (Россия), производится лекарственное средство в Португалии на заводе «Вест Фарма Продушоес де Еспесиалидадеш Фармасуетикаш С.А.». Противоопухолевое , а нтиандрогенное нестероидное средство, применяется при раке предстательной железы.

(бикалутамид) — таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, 150 мг; регистрационное удостоверение ЛП-004007 от 07.12.2016 г. выдано ООО «Сигардис Рус» (Россия), производится лекарственное средство в Португалии на заводе «Вест Фарма Продушоес де Еспесиалидадеш Фармасуетикаш С.А.». нтиандрогенное нестероидное средство, применяется при раке предстательной железы. Флавамед® макс (амброксол) — таблетки шипучие, 60 мг; держателем регистрационного удостоверения ЛП-003475 от 26.02.2016 г. и производителем препарата является компания «Берлин-Хеми АГ» из Германии. Отхаркивающее муколитическое средство используется при острых и хронических бронхитах, вневмонии, бронхиальной астме и проч.

(амброксол) — таблетки шипучие, 60 мг; держателем регистрационного удостоверения ЛП-003475 от 26.02.2016 г. и производителем препарата является компания «Берлин-Хеми АГ» из Германии. используется при острых и хронических бронхитах, вневмонии, бронхиальной астме и проч. Кеналог® (триамцинолон) — суспензия для инъекций, 40 мг/мл; регистрационное удостоверение П N015871/01 от 01.07.2009 г. выдано компании «Бристол-Майерсл Сквибб Компани» из США, а производится препарат на заводе этой же компании в Италии. Глюкокортикостероид , подавляет функции лейкоцитов и тканевых макрофагов, ограничивает миграцию лейкоцитов в область воспаления.

(триамцинолон) — суспензия для инъекций, 40 мг/мл; регистрационное удостоверение П N015871/01 от 01.07.2009 г. выдано компании «Бристол-Майерсл Сквибб Компани» из США, а производится препарат на заводе этой же компании в Италии. , подавляет функции лейкоцитов и тканевых макрофагов, ограничивает миграцию лейкоцитов в область воспаления. Фунгизон® (амфотерицин В) — лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 50 мг; регистрационное удостоверение П N016134/01 от 22.12.2009 г. выдано компании «Бристол-Майерсл Сквибб Компани» (США), выпускается на заводе «Фамап Л`Эгль» во Франции. Противогрибковое средство , антибиотик группы полиенов, применяется для лечения системных и/или глубоких микозов, лейшманиоза.

(амфотерицин В) — лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 50 мг; регистрационное удостоверение П N016134/01 от 22.12.2009 г. выдано компании «Бристол-Майерсл Сквибб Компани» (США), выпускается на заводе «Фамап Л`Эгль» во Франции. , антибиотик группы полиенов, применяется для лечения системных и/или глубоких микозов, лейшманиоза. Дипроспан (бетаметазон) — суспензия для инъекций, 7 мг/мл; регистрационное удостоверение ЛП-000514 от 01.03.2011 г. выдано ООО «МСД Фармасьютикалс» (Россия), производится препарат во Франции на заводе «Сенекси ЭйчЭсСи». Глюкокортикостероид , обладает высокой глюкокортикоидной и незначительной минералокортикоидной активностью.

(бетаметазон) — суспензия для инъекций, 7 мг/мл; регистрационное удостоверение ЛП-000514 от 01.03.2011 г. выдано ООО «МСД Фармасьютикалс» (Россия), производится препарат во Франции на заводе «Сенекси ЭйчЭсСи». , обладает высокой глюкокортикоидной и незначительной минералокортикоидной активностью. Исентресс® (ралтегравир) — таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг; держателем регистрационного удостоверения ЛП-005187 от 19.11.2018 г. является российская компания ООО «МСД Фармасьютикалс», а выпускается препарат в Нидерландах на предприятии «Мерк Шарп и Доум Б.В.». Противовирусное (ВИЧ) средство , назначается при лечении ВИЧ-1 инфекции в комбинации с другими антиретровирусными препаратами у детей в возрасте 2-11 лет, как ранее получавших, так и не получавших антиретровирусную терапию.

(ралтегравир) — таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг; держателем регистрационного удостоверения ЛП-005187 от 19.11.2018 г. является российская компания ООО «МСД Фармасьютикалс», а выпускается препарат в Нидерландах на предприятии «Мерк Шарп и Доум Б.В.». , назначается при лечении ВИЧ-1 инфекции в комбинации с другими антиретровирусными препаратами у детей в возрасте 2-11 лет, как ранее получавших, так и не получавших антиретровирусную терапию. Зантак® (ранитидин) — раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 25 мг/мл; регистрационное удостоверение П N014716/01 от 16.10.2008 г. выдано ЗАО «ГласкоСмитКляйн Трейдинг» (Россия), выпускается на площадке «ГлаксоСмитКляйн Мэньюфекчуринг С.п.А» в Италии. Блокатор гистаминовых H 2 -рецепторов , назначается, в первую очередь, при язве двенадцатиперстной кишки и доброкачественной язве желудка.

(ранитидин) — раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 25 мг/мл; регистрационное удостоверение П N014716/01 от 16.10.2008 г. выдано ЗАО «ГласкоСмитКляйн Трейдинг» (Россия), выпускается на площадке «ГлаксоСмитКляйн Мэньюфекчуринг С.п.А» в Италии. , назначается, в первую очередь, при язве двенадцатиперстной кишки и доброкачественной язве желудка. Диклофенак (диклофенак) — суппозиторий ректальный, 50 мг, 100 мг; регистрационное удостоверение П N012013/01 от 21.06.2010 г. выдано российскому ЗАО «ГласкоСмитКляйн Трейдинг», а выпускается препарат на польском заводе «ГлаксоСмитКляйн Фармасьютикалз, С.А.». Нестероидный противовоспалительный препарат , оказывает выраженное противовоспалительное, анальгезирующее и умеренное жаропонижающее действие.

(диклофенак) — суппозиторий ректальный, 50 мг, 100 мг; регистрационное удостоверение П N012013/01 от 21.06.2010 г. выдано российскому ЗАО «ГласкоСмитКляйн Трейдинг», а выпускается препарат на польском заводе «ГлаксоСмитКляйн Фармасьютикалз, С.А.». , оказывает выраженное противовоспалительное, анальгезирующее и умеренное жаропонижающее действие. Имигран® (суматриптан) — спрей назальный дозированный, 10 мг/доза, 20 мг/доза; держателем регистрационного удостоверения П N015723/01 от 15.05.2009 г. является ЗАО «ГласкоСмитКляйн Трейдинг», производится препарат на заводе «ГлаксоСмитКляйн Мэньюфекчуринг С.п.А» в Италии. Противомигренозное средство , используется при купировании приступов мигрени с аурой или без нее, включая приступы менструально- ассоциированной мигрени.

(суматриптан) — спрей назальный дозированный, 10 мг/доза, 20 мг/доза; держателем регистрационного удостоверения П N015723/01 от 15.05.2009 г. является ЗАО «ГласкоСмитКляйн Трейдинг», производится препарат на заводе «ГлаксоСмитКляйн Мэньюфекчуринг С.п.А» в Италии. , используется при купировании приступов мигрени с аурой или без нее, включая приступы менструально- ассоциированной мигрени. Периндоприл-Индапамид Рихтер (индапамид + периндоприл) — таблетки 0,625 мг+2 мг и 1,25 мг+4 мг; регистрационное удостоверение ЛП-001243 от 17.11.2011 г. выдано ОАО «Гедеон Рихтер» (Венгрия), а выпускается препарат как на венгерской, так и на польской площадках этой же компании. Применяется препарат при артериальной гипертензии .

(индапамид + периндоприл) — таблетки 0,625 мг+2 мг и 1,25 мг+4 мг; регистрационное удостоверение ЛП-001243 от 17.11.2011 г. выдано ОАО «Гедеон Рихтер» (Венгрия), а выпускается препарат как на венгерской, так и на польской площадках этой же компании. Применяется препарат . Перцовый пластырь — пластырь; держателем регистрационного удостоверения N002107/01 от 02.10.2009 г. и производителем данного пластыря является ОАО «Новосибхимфарм» (Россия). Комбинированное средство, оказывает анальгезирующее и местнораздражающее действие.

Заметим, что лекарственные препараты, государственная регистрация которых отменяется, практически все имеют зарегистрированные аналоги, в том числе и препараты российского производства, следовательно из обращения они не исчезнут. Вызывает настороженность ситуация с противовирусными препаратами с МНН Ралтегравир, поскольку в реестре остались только три записи с таким же МНН, все эти лексредства являются иными дозировками препарата Исентресс®, зарегистрированного компанией «Мерк Шарп и Доум Б.В.» из Нидерландов. На сегодняшний день из реестра исключена самая большая дозировка средства против ВИЧ.

Исключаемые фармацевтические субстанции:

Антиген вируса гриппа серотипа B — номер реестровой записи ФС-001027 от 27.02.2015 г., производителем является ФГУП СПбНИИВС ФМБА России.

— номер реестровой записи ФС-001027 от 27.02.2015 г., производителем является ФГУП СПбНИИВС ФМБА России. Антиген вируса гриппа серотипа А (Н1N1) — номер реестровой записи: ФС-001028 от 27.02.2015 г., производителем является ФГУП СПбНИИВС ФМБА России.

Возобновление применения лекарственного препарата:

Кокарнит® — лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения; держатель регистрационного удостоверения «Уорлд Медицин Лимитед» (Великобритания), выпускается лекарственное средство Египетской международной фармацевтической производственной компанией (Е.И.П.И.Ко.). Препарат представляет собой рационально подобранный комплекс метаболических веществ и витаминов. В его состав входит: трифосаденина динатрия тригидрат + кокарбоксилаза + цианокобаламин + никотинамид.

gmpnews