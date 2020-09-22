Stada объявила о назначении вице-президента по медицинской поддержке и развитию портфеля

На должность вице-президента по медицинской поддержке и развитию портфеля препаратов компании Stada в регионе России и СНГ с 21 сентября назначен Андрей Кильдюшкин, сообщили в пресс-службе компании.

Ранее он занимал должность директора по регуляторным вопросам в регионах Россия, Украина и СНГ компании Johnson& Johnson.

Андрей Кильдюшкин начал карьеру в фарминдустрии в компании «Верофарм» на позиции ведущего эксперта департамента исследований и разработок. Далее в течение 20 лет развивал свою экспертизу в международных компаниях Gedeon Richter, Astellas, Reckitt Benckiser, GSK, J&J.

Окончил фармацевтический факультет Московской государственной медицинской академии по специальности химик-фармацевт, курсы по слияниям и поглощениям Лондонской школы бизнеса.

Наталья Маскина

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