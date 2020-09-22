Дмитрий Баглей раскроет возможности логистических сервисов будущего

24 сентября Дмитрий Баглей, директор по продукту/проекту PharmaTrace, к.э.н., ведущий эксперт по информационным технологиям в сфере здравоохранения, примет участие в VI Ежегодной международной конференции Beautylog-2020, которая состоится в Москве.

В качестве эксперта, имеющего большой профессиональный операционный опыт, он примет участие в сессии, касающейся маркировки и развития новых сервисов в логистике.

В своем выступлении Дмитрий Баглей представит прогноз развития новых логистических сервисов на ближайшие годы, расскажет о возможностях и потребностях рынка в рамках каждого участника товаропроводящей цепочки. Будут рассмотрены основные «проблемные зоны» и возможности преодоления препятствий как на этапе маркировки, так и в дальнейшей работе при взаимодействии всех участников рынка.

«Мы, в PharmaTrace, со стороны IT-компании и логистического провайдера готовим ряд сервисов, которые помогают и подготавливают данные непосредственно перед передачей в СМДЛП, – отмечает эксперт. – Таким образом, мы находимся в некой интеграционной прослойке, которая не просто занимается транспортом, но и додумыванием, процессингом и подготовкой ряда сведений».

BEAUTYLOG-2020 – это комплексная коммуникативная площадка для всех участников логистической цепи. Организатор конференции – Российская парфюмерно-косметическая ассоциация, Международная выставка парфюмерии и косметики InterCHARM 2020.

На конференции выступят представители госорганов, сертифицирующих организаций и разработчики стандартов.

Место встречи: отель Holiday Inn Moscow – Lesnaya, г. Москва.

Источник: PharmaTrace

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