Правительство установило сроки ликвидации изъятых фальсифицированных лекарств

Правительство установило новые правила уничтожения изъятых фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных лекарств. Теперь их ликвидация должна происходить в течение 6 месяцев после вынесения решения уполномоченным органом.

В России утверждены новые правила уничтожения изъятых фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных лекарств. Соответствующий документ вступит в силу 1 января 2021 года и будет действовать до 1 января 2027 года, следует из постановления № 1447 от 15.09.2020, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Изъятые лекарства, подлежащие уничтожению по решению уполномоченного органа, должны быть ликвидированы в течение 6 месяцев с момента вынесения решения, гласит Постановление Правительства Российской Федерации № 1447 от 15.09.2020 «Об утверждении Правил уничтожения изъятых фальсифицированных лекарственных средств, недоброкачественных лекарственных средств и контрафактных лекарственных средств».

Документ, выпущенный 21 сентября, по большей части повторяет ранее принятые правила (Постановление Правительства РФ № 674 от 03.09.2010), но в нем есть ряд важных уточнений. Согласно новому постановлению, владелец фальсификата или недоброкачественных лекарств обязуется изъять их из обращения, изолировать и разместить в специально выделенном помещении (зоне) либо оспорить решение уполномоченного органа в течение 30 дней с момента его вынесения.

Уничтожить изъятые лекарства необходимо в течение 6 месяцев со дня вынесения решения, гласит документ. Согласно постановлению № 674, раньше владелец фальсификата обязывался уничтожить его в течение 30 дней с момента вынесения решения.

Если раньше недоброкачественные и фальсифицированные лекарства, находящиеся под таможенным режимом уничтожения, подлежали ликвидации исключительно в порядке, установленном таможенным законодательством, то сейчас к ним добавились акты, составляющие право Евразийского экономического союза.

Как говорится в документе, теперь заверенную копию акта об уничтожении лекарств можно представить в уполномоченный орган в онлайн-формате. Документ также прописывает и сроки предоставления копии — ее необходимо направить в течение 5 рабочих дней с момента составления акта или 5 рабочих дней с момента получения акта владельцем, который отсутствовал при уничтожении.

Контроль за уничтожением недоброкачественных, фальсифицированных и контрафактных лекарств осуществляется в рамках федерального государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств, уточняет постановление.

Руслан Мавлиханов

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