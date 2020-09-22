Гинцбург: пробные партии вакцины Спутник V поступили во все регионы

Директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург 22 сентября заявил, что пробные партии вакцины Спутник V от COVID-19 поступили во все регионы России.

Пострегистрационные испытания вакцины проводятся в Москве.

«В настоящие время началась уже пострегистрационная фаза клинических испытаний, в упрощенном понимании ее называют третьей фазой клинических испытаний, которая проходит на территории города Москвы. Это довольно-таки емкое в плане денег мероприятие, потому что включает 40 тысяч добровольцев, которые анализируются по всем параметрам в плане создания различных форм иммунитета», – напомнил Гинцбург, добавив, что первый компонент уже получили около 2,5 тысячи москвичей.

Также директор НИЦ сообщил, что в течение года планируется охватить вакцинацией около 80% населения России, для этого будет увеличено количество производственных площадок: они смогут выпускать по 5-6 млн доз вакцины в месяц.

«Основная организационная задача – это, безусловно, масштабирование производства. Предприятие, которое имеется в институте Гамалеи, работает в три смены, но не может и близко обеспечить тех объемов, которые необходимы для вакцинации большей части населения нашей страны. Поэтому сейчас идет трансфер технологии минимум на 3-4 производственных площадки», – отметил Александр Гинцбург.

Вакцина Спутник V (Гам-Ковид-Вак) была зарегистрирована 11 августа по ускоренной схеме. Она создана за пять месяцев, на это ушло не менее 1,8 млрд рублей. При этом клинические испытания I-II фазы вакцины начались 17 июня, они проводились на 76 добровольцах (привитыми были только 38).

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