Южная Корея экстренно приостановила вакцинацию от гриппа

Южная Корея приостановила вакцинацию от гриппа из-за нарушений условий хранения вакцин при транспортировке препарата. Неизвестно, какое количество доз оказалось непригодными для использования. Вакцинация проводится для снижения вероятности заразиться коронавирусом и гриппом одновременно, а также для снятия нагрузки с системы здравоохранения.

Власти Южная Корея были вынуждены приостановить бесплатную вакцинацию от гриппа после сообщений о проблемах с хранением вакцин во время транспортировки. Это стало причиной срыва плана по разгрузке системы здравоохранения, которая работает в усиленном режиме из-за эпидемии коронавируса.

В Южной Корее, где наблюдается всплеск заболеваемости COVID-19, для вакцинации 30 миллионов человек планировалось закупить на 20% больше вакцин против гриппа, чем в предыдущем году. Прививание 19 миллионов человек, имеющих право на бесплатную прививку, должно было начаться 22 сентября.

Глава Южнокорейского агентства по профилактике заболеваний заявил, что некоторые дозы вакцины, которые необходимо хранить при низких температурах, подверглись воздействию комнатной температуры во время транспортировки в медицинское учреждение. По его словам, проблема заключается не в качестве вакцины, а именно в условиях хранения. Неизвестно, какое количество вакцин оказалось под угрозой, в настоящий момент власти изучают всю партию из пяти миллионов доз.

В этом году некоторые азиатские страны начали проводить кампанию по вакцинации от гриппа еще раньше, чтобы снизить вероятность одновременного заражения людей гриппом и COVID-19. На сегодняшний день в Южной Корее зарегистрировано 23 106 случаев заражения коронавирусом и 388 летальных исходов.

В России бесплатная вакцинация от гриппа стартовала 1 сентября. Планируется охватить 60% населения, в том числе до 75% россиян из группы риска, а также провести дополнительную вакцинацию от COVID-19 после госрегистрации соответствующих вакцин.

Владимир Заболотских

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