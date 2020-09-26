Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин включен в список сильнодействующих веществ

Постановлением правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1495 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» бромдигидрохлорфенилбензодиазепин внесен в список сильнодействующих и ядовитых веществ. Документ опубликован 23 сентября 2020 г. на портале publication.pravo.gov.ru, постановление вступает в силу через 180 дней со дня его опубликования.

Согласно документу, раздел II номенклатуры сильнодействующих и ядовитых веществ, не являющихся прекурсорами наркотических средств и психотропных веществ, на которые распространяется порядок ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 1996 г. № 278, а также список сильнодействующих веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса РФ, пополнится новой позицией:

бромдигидрохлорфенилбензодиазепин (7‑бромо-5- (2‑хлорфенил) — 1,3дигидро-2H-1,4‑бензодиазепин-2‑он).

Указанные изменения говорят о том, что лекарственные средства (ЛС), содержащие данное вещество, должны подлежать предметно-количественному учету. Согласно действующему законодательству, объем ЛС, который уже может считаться «крупным размером» — 300 грамм.

gmpnews