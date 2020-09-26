«Промомед» работает над следующими поколениями препаратов для борьбы с COVID-19

Фармацевтическая компания «Промомед», разработавшая «Арепливир» (фавипиравир) для лечения коронавирусной инфекции, планирует выпустить новое поколение препарата в середине 2021 года. Об этом РИА Новости рассказал ее главный исполнительный директор Андрей Младенцев.

«Завершив разработку и регистрацию «Арепливира», мы работаем над следующими поколениями препаратов, которые будут, может, лучше бороться с коронавирусной инфекцией, может, будут бороться с другими мутациями вирусов. Мы эту работу не останавливаем. Это наша специализация», — отметил собеседник агентства.

Препарат был разработан специалистами ГК «Промомед». На базе саранского завода «Биохимик» налажена технология производства полного цикла.

Напомним, в основе препарата «Арепливир» — действующее вещество фавипиравир, блокирующее размножение вируса в клетке человека и тем самым препятствующее распространению инфекции в организме. Специалисты компании, разработавшие «Арепливир», по словам Андрея Младенцева, включили в его состав уникальный подбор вспомогательных компонентов, который обеспечивает более быструю доставку активного вещества в клетки и лучшую его усвояемость. Срок хранения «Арепливира» — два года. Препарат обладает низкой токсической нагрузкой. 80 процентов людей выздоравливают на монотерапии, без сопутствующих лекарственных средств. Не зарегистрировано ни одного случая перехода заболевания в более тяжелую фазу.

gmpnews