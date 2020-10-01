Regeneron рассказала об успешных испытаниях препарата против COVID-19

В американской биотехнологической компании Regeneron Pharmaceuticals, проводившей испытания экспериментальной сыворотки из антител REGN-COV2, заявили о том, что препарат уменьшает концентрацию коронавирусной инфекции в крови и оказывается положительное воздействие на симптоматику негоспитализированных пациентов. В американской биотехнологической компании Regeneron Pharmaceuticals, проводившей испытания экспериментальной сыворотки из антител REGN-COV2, заявили о том, что препарат уменьшает концентрацию коронавирусной инфекции в крови и оказывается положительное воздействие на симптоматику негоспитализированных пациентов.

«REGN-COV2 представляет собой комбинацию двух моноклональных антител (REGN10933 и REGN10987) и был разработан специально для блокирования инфекционности SARS-CoV-2, вируса, вызывающего COVID-19», – уточнили в компании.

Глава компании Джордж Янкопулос сообщил, что наибольший эффект от лечения новым препаратом отмечали у пациентов, которые не имеют собственной эффективной иммунной реакции. Таким образом, результаты испытаний показывают, что подобный «коктейль из антител» сможет обеспечить терапевтическую замену естественно возникающего иммунного ответа.

Первые результаты испытаний включали результаты 275 пациентов. Пациенты в испытании были рандомизированы для однократной инфузии 8 граммов REGN-COV2 (высокая доза), 2,4 грамма REGN-COV2 (низкая доза) или плацебо.

Все участвовавшие в исследовании имели лабораторно подтвержденный COVID-19, который лечился в амбулаторных условиях. Пациентов проверяли на самостоятельную выработку противовирусных антител до начала лечения с помощью серологических тестов. Все принимавшие участие в испытании были классифицированы как серонегативные (без измеримых противовирусных антител) или серопозитивные. Примерно 45% пациентов были серопозитивными, 41% – серонегативными и 14% были отнесены к категории «другие» из-за неясного или неизвестного серологического статуса.

Среди первых 275 пациентов примерно 56% были латиноамериканцами, 13% – афроамериканцами; 64% имели один или несколько основных факторов риска тяжелой формы COVID-19, включая ожирение (более 40%). В среднем пациенты были в возрасте 44 лет, 49% участников – мужчины и 51% – женщины.

«Это испытание является частью более крупной программы, которая также включает исследования REGN-COV2 для лечения госпитализированных пациентов и для предотвращения инфекции у людей, которые контактировали с пациентами с COVID-19», – отметили в Regeneron.

В июле Regeneron Pharmaceuticals получила контракт на $450 млн от Министерства здравоохранения и социальных служб США (HHS) на производство и поставку экспериментального средства REGN-COV2 для лечения и предотвращения коронавирусной инфекции.

Regeneron Pharmaceuticals Inc – биотехнологическая компания, которая была основана в 1988 году в США. Regeneron производит препараты для лечения тяжелых заболеваний. Выручка компании в 2019 году составила $7,9 млрд, прибыль – $2,1 млрд.