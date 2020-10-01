Российский препарат Сатерекс® зарегистрирован в Узбекистане и Киргизии

Компания «Фармасинтез» зарегистрировала оригинальный сахароснижающий препарат Сатерекс® (МНН Гозоглиптин) в Узбекистане и Киргизии, что позволит больным сахарным диабетом 2-го типа в этих странах получить доступное лечение инновационным лекарственным средством.

Сатерекс® — единственный оригинальный российский препарат из группы ингибиторов ДПП-4 для лечения сахарного диабета 2 типа, признанный российскими эндокринологами. Препарат эффективен в монотерапии и в комбинации с метформином, а также обладает высоким уровнем безопасности (низкий риск гипогликемий). Удобен в применении – 1 раз в сутки.

В Российской Федерации лекарственный препарат Сатерекс® внесен в Перечень ЖНВЛП, согласно постановлению правительства РФ № 2406-Р от 12.10.2019 г. и внесён в клинические рекомендации «Алгоритмы специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом» под редакцией И.И. Дедова, М.В. Шестаковой, А.Ю. Майорова, 9-й выпуск, Москва, 2019 г.

gmpnews