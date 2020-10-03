Производители спрогнозировали рост рынка в будущем году в пределах или ниже уровня инфляции

Перерегистрация цен на ЖНВЛП и снижение покупательского спроса станут основными негативными факторами для развития фармацевтического рынка России во второй половине 2020 и 2021 годах. По разным оценкам экспертов Российской ассоциации фармацевтического маркетинга (РАФМ), в упаковках рынок потеряет порядка 2—6%, а рост в рублях на уровне 3—5% будет полностью нивелирован инфляцией. При этом диджитал-сегмент продолжит наращивать свою долю.

Сегмент небрендированных дженериков на отечественном фармрынке будет расти быстрее всего в ближайшие полтора года. В деньгах он может увеличиться на 16%, а в упаковках — на 5—6%. Это связано с тем, что у большой части населения нет финансовой возможности приобретать брендированные препараты. Такой прогноз сделала вице-президент по маркетингу и продажам компании «Акрихин» Александра Лукашова во время сегодняшнего заседания РАФМ.

В «каменной» аптеке быстрее

Очередное заседание РАФМ было посвящено подведению итогов первого полугодия. Участники рынка проявили редкое единодушие: период был сложный, проходил в условиях неопределенности, но все оперативно мобилизовали ресурсы, оптимизировали свои издержки, научились работать из дома, освоили омниканальный маркетинг и e-com.

«Мы e-com не боимся, мы его развиваем и на следующий год в рамках контрактов с производителями будем отдельно выделять этот канал, потому что мы видим интерес партнеров к нему», — рассказал руководитель направления по управлению маркетинговыми контрактами «36,6» Иван Федорченко.

По его словам, «36,6» не опасается конкуренции с маркетплейсами и другими непрофильными игроками. Во-первых, российский потребитель уже определился со своими предпочтениями. Бронирование лекарств и самовывоз из ближайшей «каменной» аптеки является наиболее удобной моделью. Заказ онлайн с доставкой на следующий день — на втором месте, отметил Федорченко.

«При нынешней плотности аптек человеку действительно проще самому дойти до аптеки, чем делать заказ онлайн», — согласился head of commercial excellence компании Sandoz Дмитрий Зенков.

«Сегодня есть товары аптечного ассортимента, которые присутствуют в FMCG, не исключено, что в скором времени на рынке могут появиться специальные линейки товаров для e-com, — предположил Федорченко. — Взять, к примеру, Procter & Gamble. У него есть линейка для аптек, а есть — для FMCG. Почему не сделать третью, возможно, более маржинальную — для e-com?».

Кто владеет данными

Но в пятилетней перспективе все может поменяться, добавил Зенков. Не исключено, что к этому времени Россия догонит Германию, где доля диджитал-продаж в фармацевтическом ритейле уже составляет 15—17%.

«Нас ждет колоссальный передел рынка, — предположила head of Media & Digital, Communications, Consumer Insight Russia, Ukraine & CIS компании Bayer Марина Беляева. — Опыт Соединенных Штатов Америки тому подтверждение. На стороне непрофильных игроков — технологии, объем данных о потребителях. Для компании Amazon торговля такими данными сегодня является главным источником доходов. Не стоит забывать о Сбербанке, который претендует на участие во всех сферах современной экономики».

В связи с этим у сопредседателя подразделения Healthcare компании Ipsos и Координационного совета РАФМ Олега Фельдмана родилась идея провести отдельную встречу РАФМ на тему: «Возможен ли передел рынка и кто может выступить акторами этого процесса».

«Мы обсудим это на координационном совете и, возможно, в ноябре сможем это реализовать», — резюмировал Фельдман.

Прогноз до конца года и далее

Что же касается прогнозов до конца года, то они сдержанно оптимистичные. После перерегистрации цен на ряд препаратов из перечня ЖНВЛП категорию Rx ждет падение.

«Достаточно большое количество препаратов прошло через перерегистрацию цен с весьма значимым снижением, что окажет влияние на рынок в целом, — уверена управляющий директор по России компании Servier Яна Ростовцева. — Поэтому в рублях до конца года сохранится положительная тенденция порядка 5—6%, а вот в упаковках рост будет отрицательный — около минус 2%. Мне кажется, в 2021 году ситуация усугубится».

Сложно будут продаваться дорогие дженерики.

«Оригинальные препараты в средней ценовой нише будут неплохо расти, — прокомментировала Лукашова. — Но самый динамичный рост мы прогнозируем в сегменте CBG (company branded generics), поскольку очень многие потребители переключаются на небрендированные препараты, потому что им не хватает средств на лечение».

Фото: Екатерина Погонцева



Екатерина Погонцева

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