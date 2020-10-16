Аналитики отметили значительное снижение поставок лекарств в Россию

Денежный объем импорта готовых лекарств в Россию с января по август составил 314 млрд руб., что на 21% ниже показателей за аналогичный период 2019 года. Натуральная динамика поставок показала -36%. Всего с начала года в Россию ввезено 765,4 млн упаковок лекарств.

Денежный объем импорта готовых лекарств в Россию с января по август составил 314 млрд руб. (в ценах с учетом стоимости таможенной очистки, включая НДС). Относительно аналогичного периода 2019 г. динамика отрицательная, поставки сократились на 21%, если проводить расчеты в рублях. Такая информация приводится в отчете RNC Pharma.

Аналитики связывают это с запуском системы маркировки, которая полностью изменила стандартное сезонное поведение участников внешнеэкономической деятельности для большей части препаратов массового спроса.

Отгрузок нерасфасованных препаратов эти тенденции касались в значительно меньшей степени, здесь аналитики фиксируют прирост рублевых объемов на уровне 17,4%, общий объем импорта in-bulk с начала текущего года достиг 89,4 млрд. руб.

Натуральная динамика поставок готовых лекарств снизилась на 36%. Всего с начала года в РФ было ввезено 765,4 млн упак. Поставки готовых лекарств в минимальных единицах дозирования (МЕД) снизились на 32,5%, общий объем импорта составил 13,3 млрд МЕД.

Натуральные отгрузки нерасфасованных препаратов, несмотря на рост денежного объема импорта, также в минусе (-37% в минимальных единицах), всего за 8 месяцев было ввезено 1,45 млрд МЕД препаратов in-bulk.

Активность импортеров по результатам июля и августа 2020 г. была в 2-3 раза ниже, чем годом ранее. Так долгосрочная рублевая динамика поставок ГЛП в августе 2020 г. составила -58%, отгрузки in-bulk за год упали на 7%.

Максимальные темпы роста по денежным объемам поставок показали компании Bristol-Myers Squibb и Merck & Co. Первая относительно января –августа 2019 г. демонстрирует рост рублевых объемов отгрузок в 2,3 раза. Поставки второй за год выросли в рублевом выражении на 43%.

Елена Сидорова

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