ЦРПТ оптимизирует скорость взаимодействия с Федеральной таможенной службой

Центр развития перспективных технологий проводит работы, направленные на оптимизацию скорости взаимодействия с Федеральной таможенной службой (ФТС). 6 октября произошел переход на новую версию компонента системы маркировки, отвечающего за формирование ответов на запросы ФТС.

Это привело к четырехкратному ускорению по подготовке ответа, подчеркивают в ЦРПТ. В дальнейшем скорость работы данного механизма будет наращиваться.

В силу требований регуляторов при ответе таможенным органам по сверяемым декларациям на товары система «Честный ЗНАК» выдает полный состав растаможиваемого груза с указанием каждого кода маркировки, который в него входит.

Сведения о кодах маркировки товаров, подлежащих обязательной маркировке, вносятся в 31 графу таможенной декларации. При подаче декларации на маркируемые товары эта информация сверяется с данными системы «Честный ЗНАК» в автоматическом режиме.

С 1 июля в систему «Честный ЗНАК» было направлено запросов с 15 тыс. таможенных деклараций.

Источник: ЦРПТ

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