Препарат Relief увеличил выживаемость пациентов с тяжелой формой COVID-19

Препарат RLF-100 (авиптадил), разработанный Relief Therapeutics совместно с NeuroRX, продемонстрировал эффективность в противостоянии COVID-19 в ходе испытаний с выборкой в 24 человека. Результаты показали, что пациенты с тяжелой формой заболевания коронавирусом, получавшие лекраственное средство, смогли прожить на 60 дней больше. Кроме того, выживаемость больных, принимавших авиптадил, увеличилась в девять раз.

Швейцарская фармацевтическая компания Relief Therapeutics заявила, что RLF-100 (авиптадил), препарат от COVID-19, разработанный ей совместно с американским партнером NeuroRX, способствовал повышению уровня выживаемости у пациентов, зараженных коронавирусом.

В сообщении компании говорится, что 81% пациентов с тяжелой формой COVID-19, получавших RLF-100, смогли прожить на 60 дней больше, по сравнению с 17% пациентов, которым не давали лекарственное средство. В исследовании приняло участие 24 человека.

Кроме того, RLF-100 способствовал увеличению в девять раз вероятности выживания тяжело больных коронавирусом и восстановления после периода острой дыхательной недостаточности. Также была проведена дополнительная проверка статистической значимости: полученный результат не оказался случайным.

«Пациенты, включенные в исследование, имеют слишком тяжелые формы заболевания для принятия участия в каких-либо клинических испытаниях любого известного лекарственного средства от COVID-19, – отметил Джонатан Джавитт, главный исполнительный директор NeuroRx. – Результаты дают надежду на существенное снижение воздействие коронавируса на мягкие ткани легких, покрытые естественным пептидом, который защищает слизистую оболочку легких со времен появления первых людей на земле».

Выборка добровольцев небольшая, однако Relief проводит параллельно два испытания препарата фазы II/IIIb с выборкой пациентов, имеющих проблемы с дыхательной системой вследствие заражения коронавирусом, и ожидает их результатов в этом году.

RLF-100 – это запатентованная формула синтетического вазоактивного интестинального пептида (ВИП), который в 2001 году был отнесен к классу орфанных препаратов (т.е. разработанных для лечения редких заболеваний). Известно, что ВИП концентрируется в легких, блокирует выработку воспалительных цитокинов и предотвращает гибель клеток.

В настоящее время Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) предоставило данному исследуемому препарату разрешение на использование в случае тяжелой формы заболевания COVID-19 и проблем с дыхательной системой. RLF-100 может вводиться как внутривенно, так и ингаляционно.

Ранее «ФВ» писал, что фармацевтические производители Relief Therapeutics и NeuroRx заключили соглашения с несколькими компаниями о производстве и поставке RLF-100 для лечения одного миллиона человек.

Владимир Заболотских

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