AstraZeneca проиграла судебный процесс по обвинению в монополизации препарата

AstraZeneca проиграла судебный процесс голландской страховой фирме. Компанию обвиняли в способствовании монопольному положению своего антипсихотического препарата. При этом AstraZeneca ссылалась на истекший патент, запрещая конкурентам производить дженерики.

Голландский суд постановил, что AstraZeneca устанавливала «несправедливые» цены для страховой компании Menzis на свое лекарство Seroquel, сообщает STAT. В иске, который Menzis подала в 2018 году, указывается, что AstraZeneca использовала истекший патент на Seroquel, чтобы не дать конкурентам производить дженерики препарата.

«Принудительные действия AstraZeneca не позволили конкурирующим продуктам выйти на рынок. Если бы они (конкурирующие продукты) были в наличии, Menzis могла бы выбрать один или несколько более дешевых вариантов, и суммы, подлежащие возмещению страхователям, были бы значительно ниже», – сообщил суд в своем окончательном заявлении.

Суд также постановил, что AstraZeneca должна будет возместить пока неизвестную сумму ущерба. На момент подачи иска Menzis требовала компенсации в размере более 4,7 млн долл.

Представители фармацевтической компании выразили несогласие с решением суда.

«AstraZeneca действовала в рамках закона в отношении Menzis… AstraZeneca удивлена ​​тем, что судья, несмотря ни на что, постановил, что Menzis имеет право на компенсацию. По мнению AstraZeneca, для этого нет оснований в европейском и голландском законодательстве. Поэтому мы рассматриваем дальнейшие шаги», – сообщил STAT представитель AstraZeneca.

Ранее AstraZeneca назвала возможную дату окончания пандемии COVID-19.

Николай Соколов

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