Росздравнадзор внедрит искусственный интеллект в фармаконадзор

Росздравнадзор намерен автоматизировать систему фармаконадзора и модернизировать соответствующую ЕИС, что позволит сократить трудозатраты при обработке информации на 60% и повысить скорость обмена данными.

Отечественная система фармаконадзора станет оперативнее, прозрачнее и эффективнее. Рассматривается возможность обработки регулятором к 2023 году 100% сообщений о нежелательной реакции при применении лекарственных средств с использованием технологий искусственного интеллекта, что поможет выявлять взаимосвязь между неблагоприятным событием с фактами и обстоятельствами, которые сопровождали прием препарата. На это обратил внимание корреспондент «ФВ», изучив презентацию руководителя Росздравнадзора Аллы Самойловой в ходе сегодняшнего пленарного заседания ежегодного Международного конгресса «Информационные технологии в медицине».

Среди вызовов, которые предстоит решить с использованием информационных технологий, отсутствие возможности получения сообщений о нежелательных реакциях лекарственных средств от производителей в автоматизированном режиме, а также высокие издержки при обработке информации, отметила Самойлова.

По ее словам, намечена большая работа и в системе обращения медицинских изделий. Внедрение информационных решений должно привести к упрощению и ускорению процедуры их регистрации и ввода в гражданский оборот.

Источник: Росздравнадзор

Екатерина Погонцева

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