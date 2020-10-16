Росздравнадзор разработал формы документов для лицензирования фармдеятельности

Росздравнадзор разработал формы документов, используемых Федеральной службой в процессе лицензирования фармацевтической деятельностии и деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и культивированию наркосодержащих растений.

Росздравнадзор разработал и выставил на общественное обсуждение проект приказа «Об утверждении форм документов, используемых Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения в процессе лицензирования фармацевтической деятельности». Документ размещен на портале regulation.gov.ru.

Аналогичные формы документов, используемых Росздравнадзором в процессе лицензирования деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, также выставлены на общественное обсуждение.

Проекты содержит 13 форм документов, среди которых: уведомление о необходимости устранения выявленных нарушений; уведомление о возврате заявления о предоставлении лицензии и о ее переоформлении; уведомление об отказе в предоставлении или переоформлении лицензии; уведомление о прекращении действия лицензии, в том числе по решению суда и в связи с прекращением деятельности; уведомление о приостановлении и о возобновлении действия лицензии.

При принятии документов утратят силу:

– приказ Росздравнадзора № 547-Пр/12 от 15.02.2012 «Об утверждении форм документов, используемых Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения в процессе лицензирования фармацевтической деятельности» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 марта 2012 года, регистрационный № 23612);

– приказ Росздравнадзора № 614-Пр/12 от 16.08.2012 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития от 15 февраля 2012 года № 547-Пр/12 «Об утверждении форм документов, используемых Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития в процессе лицензирования фармацевтической деятельности»;

— приказ Росздравнадзора № 1197-Пр/12 от 19.03.2012 «Об утверждении форм документов, используемых Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения в процессе лицензирования деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 мая 2012 г., регистрационный № 24193);

— приказ Росздравнадзора № 615-Пр/12 от 16.08.2012 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития от 19 марта 2012 г. № 1197-Пр/12 «Об утверждении форм документов, используемых Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития в процессе лицензирования деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивирования наркосодержащих растений» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 октября 2012 г., регистрационный № 25612).

Ожидается, что документы вступят в силу с 1 января 2021 года.

Елена Сидорова

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